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財訊／辜公怡火速接棒　掀起台泥集團新質變

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／潘羿菁

辜公怡是辜家第4代，2016年進入台泥集團後，去年再接下中橡與信昌化工董事長職務，在台泥董事長張安平的教導下，可說是火速接棒；然而，背負辜家第4代的光環，要扛起一家年紀比自己還大的公司，行事作風相當美式的辜公怡，採取較務實的態度，不去畫大餅設定總營收目標，反而花更多心力構思產品新應用。外界觀察，辜公怡接棒後，一場質變正在悄悄進行中。

辜成允意外過世  貴公子被迫趕鴨子上架

辜公怡從美國賓州大學華頓學院畢業後，隨即進入外資金融圈，在摩根士丹利擔任投資銀行部門副總裁職務。不拘小節、作風美式，私底下的辜公怡個性豪爽幽默，頗有遺傳自父親辜啟允的海派個性；外界多半形容，他是一位毫無架子的貴公子。

請繼續往下閱讀...

雖然在外資圈闖出一片天，但仍難逃辜氏家族的義務與責任，據悉辜家大老辜振甫逝世前的心願就是長孫接班，因此，就在叔叔辜成允的號召之下回到台泥集團。

被問起這段往事，他坦言，剛回來的時候，沒有很確定要承接，「但就是一種責任吧！」

然而2017年情勢瞬間轉變，辜成允意外過世，本來尚未確立心志的辜公怡，幾乎是沒有思考空間，被推著「趕鴨子上架」。當年3月立刻攬下台泥子公司台泥國際總經理職務，台泥國際營業範圍在中國大陸，是台泥母公司重要命脈，一下子就讓辜公怡接觸核心領域，可想而知，辜家的急迫心情。

還沒加入台泥集團之前，他在外頭看傳統產業，總覺得台灣傳產公司默默在做，忘了和外界對話；現在擔任董事長後，他開始強化溝通，用「小知識大用處」的宣傳手法，企圖拉近與民眾距離，例如，如果輪胎不加碳黑，使用年限最多1年。

辜公怡曾經詢問記者，「你知道米其林寶寶為何是白色的嗎？因為輪胎剛出來的時候，沒有加入中橡產品碳黑。」其實這個故事不是他發明的，而是姑丈張安平說過，自己也就這樣記下來了。

打破老員工悶頭做慣性  主動出擊找新商機

問他為何要強化溝通？辜公怡回答很簡單，找到對的年輕人到公司效勞。在他的觀念裡，公司悶頭苦幹的經營年代過去了，現在要主動出擊才行。偏偏傳產的經營特性較穩定，辜公怡看到公司同仁，往往是循規蹈矩、日復一日做著分內工作，久而久之形成一種「慣性」，不會主動思考更多可能性。

因此辜公怡開始丟問題。例如，中橡主要產品碳黑，有高達八成都是應用在輪胎，第一線生產同仁頂多只知道碳黑對輪胎很重要，「但我們應該要把眼睛打開一點，為何只能運用在輪胎，難道不能適用在別的領域嗎？」辜公怡這樣問。…(本文節自財訊577期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,辜公怡,台泥,中橡,信昌化,張安平,辜成允

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