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財訊／關鍵5問　一次看懂細胞治療

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／洪綾襄

Q1：接受細胞治療應留意什麼？

A：細胞治療屬於新興醫療的一種，分為自體細胞治療與同種異體細胞治療，目前台灣只開放自體細胞治療，適應症也僅限於6大類。衛福部醫事司司長石崇良提醒，現在尚未公布任何名單，民眾不要隨便聽信誇大不實的廣告。衛福部把關計畫合適性、施行的醫事人員資歷、細胞製成的場所和製程是否穩定等，以確保安全性；之後也會把合格的醫院和治療項目、適應症、後續治療結果等一併公開在衛福部官網上，讓民眾知道該怎麼選擇。

至於坊間已有很多醫美診所替貴婦名媛施打自體或異體幹細胞回春，其實於法不合，日後會加強查緝。但若民眾仍執意要做，術前同意書和契約一定要仔細研讀，以免發生意外後，才發現自己簽的是不平等合約。

請繼續往下閱讀...

Q2：接受細胞治療要準備多少費用？

A：本刊搶先探詢到台灣各醫院細胞療法的定價，不管是癌症免疫細胞治療或其他自體細胞移植，一套療程的成本價都需要100~150萬元左右。

雖然全民健保與商業醫療險都尚未將細胞療法納入給付範圍，不過全民健保已給付人工膝關節置換，去年起也開始納入多項癌症免疫治療藥物；以晚期黑色素瘤免疫療程來說，可幫病友省下約165萬元。後續還可能增加項目，因此對病患來說，昂貴的細胞療法不一定是最佳選擇。

Q3：海外求診可行嗎？

A：只要細胞治療在該國是合法的，政府無權干涉民眾的就醫自由。但坊間醫療仲介佣金高昂，還有違反醫療倫理與觸法的疑慮，建議民眾還是與主治醫師專業討論後，再循正式管道轉診。

據了解，到日本、中國、烏克蘭進行相關細胞治療，費用約為國內的6~7折，但不包括出國的機票食宿與醫療仲介費。主因為國外開放異體細胞治療，省掉儲存培養的費用，量又夠大，成本就可壓低；但異體細胞治療的風險在於，取自不同人的細胞就不可能與自體細胞一樣，做成製劑後打入體內，不僅可能產生排斥，甚至恐演化成致癌因子，海外求診不可不慎。

Q4：哪些商業保險可以減輕經濟負擔？

A：市面上的醫療險都僅針對狀態給付，而非針對療法，因此公勝保經信宸事業部區襄理陳敬仁建議，民眾要保障之後罹病可能採用新興療法的狀況，首選重大傷病險，其次則是一次給付型癌症險。這兩類險種都是一次給付數10萬至100萬元不等的保險金，方便民眾彈性應用。

陳敬仁指出，重大傷病險和傳統只保7大重疾的重大疾病險不同，是以拿到健保署核發的重大傷病證明為依據，目前納入30類疾病，見卡即賠，癌症險保費較低，但是範圍限縮於罹癌。…(本文節自財訊577期，詳全文)

ET快訊
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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,細胞治療,衛福部,人工膝關節,黑色素瘤

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