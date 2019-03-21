　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

產創條例未分配盈餘投資可抵減　會計師提5大建言

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勤業眾信會計師事務所會計師陳惠明。（圖／勤業眾信提供）

▲勤業眾信會計師事務所會計師陳惠明。（圖／勤業眾信提供

記者吳靜君／台北報導

行政院院會今（21）日拍板，原先將於今年底落日的「產業創新條例」，延長租稅優惠措施施行期間10年，並配合產業發展修正相關規定。

勤業眾信會計事務所會計師陳惠明表示，政府為避免企業保留盈餘在公司內，而不願發放至個人股東課稅，因此政府對企業課徵未分配盈餘稅，雖然未分配盈餘稅自107年的稅率已經調降為5%，但政府更希望企業如果將盈餘可以實質投資，所以產創條例新增了一項重要項目，就是將投資設備廠房為未分配盈餘稅的減除項目，有助企業永續發展。

請繼續往下閱讀...

陳惠明指出，有關修正草案內容，尚有幾點需釐清的事項，期望主管機關在法案通過訂定相關辦法時能納入考量，以落實本次修法目的：

一、 公布日前已發生之投資是否可主張減除？

由於草案係從辦理107年度未分配盈餘稅申報始適用，並自盈餘發生年度的次年起3年內投資始可減除，是以按草案規定企業107年度未分配盈餘於108年到110間投資應可主張減除，惟因草案所規定之實施年限係自公布日起實施，換言之，假如公布日是108年7月1日，則企業在108年1月1日到6月30日之間所作的投資實不應予以排除，否則將有失政府的美意。

二、 購置時點的認列及以後處分的稅務處理，尚待財政部進一步明定

過去促進產業升級條例以訂購日做為法律適用的依據，但勤業眾信表示，以獎勵企業實質投資的目的觀之，以交貨日期發生於盈餘發生年度之次年度起3年內將更為合理。

再者，企業於購置機器設備之後續處分似乎宜比照以往設備投資抵減有自交貨日起3年內不得轉讓報廢等限制以避免規劃，惟處分價格不一，如何避免因防弊而造成企業正常運作所增加的租稅負擔，實待相關辦法訂定時做通盤考量。

三、 購置的機器設備若為其他租稅獎勵之標的，其稅負優惠不應僅能擇一

假若企業將未分配盈餘投資於重大公共建設其所給予的租稅優惠(支出金額5%~20%限額內抵減當年度應納營所稅)與未分配盈餘實質投資可自當年度未分配盈餘減除的優惠是否僅能擇一適用？

由於加徵未分配盈餘所得稅的立法意旨是避免企業保留盈餘規避股東稅負，因此當企業有投資擴展之資金需求而需保留資金不進行分配，實非加徵未分配盈餘稅之原意，是以本次修法主要目的是為避免未分配盈餘稅阻礙企業長期發展的動能，而此等措施與一般租稅獎勵有別，並無重複獎勵的疑慮，應無須限制擇一適用。

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲會計師認為，購置機械設備的時點的認列及以後處分的稅務處理，尚待財政部進一步明定（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

四、 當次年度起3年內的投資金額大於當年度未分配盈餘時，其稅負計算為何？若是採連結稅制的公司，其稅負計算又為何？

若投資金額大於未分配盈餘時，該如何計算？假設企業107年度未分配盈餘為100元，3年內符合投資的金額為110元，超過的10元是否得作為以後年度未分配盈餘之減除項目？又若企業係採連結稅制申報營利事業所得稅。

陳惠明認為，依財政部「營利事業依金融控股公司法第49條及企業併購法第40條規定合併辦理營利事業所得稅申報處理原則」，第7點各公司依所得稅法計算未分配盈餘正數或負數，應相互抵銷合併計算，以金控公司為例，多數的實質投資發生在子金融機構，因此連結申報個別公司未分配盈餘因減除投資支出而為負數金額應計入作為計算合併申報未分配盈餘的項目，否則難以落實適用連結稅制下實質投資的立法目的。

五、為加速案件審理，其實質投資執行情形應可賦予會計師查核責任

新條例顯示，企業辦理未分配盈餘申報時，應檢附投資證明文件送所在地的稅捐稽徵機關，惟投資證明文件包括購置之合約、統一發票、海關進口報單等資料，因憑證數量眾多，為加速案件審核主管機關或可思考賦予會計師查核責任，得以會計師查核報告替代投資證明憑證，以簡化申報審理作業。

陳惠明表示，台灣現正面臨產業創新轉型的十字路口，肯定政府透過租稅措施提供企業進行發展的動能，以提升企業競爭力，達到兼顧國家財政收支與產業創新發展。

ET快訊
央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.
Sandy中空內衣側邊剪1個洞！鏡反射「真實身材」：有成果了
小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！鏡頭往下網看傻：越來越瘦

關鍵字：產創條例,未分配盈餘,投資抵減,會計師,細則,建言

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

福利來了！民眾買節能家電　最多可望省2千

三星千金疑濫用麻醉藥　首爾警方將展開調查

快訊／央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.13%

擺脫塞車不是夢　飛天計程車2025年升空

美聯準會升息按下暫停鍵　助攻全球風險性資產表現

群聯擬發現金股利13元　殖利率約4.8%

工研院推動愛達荷產業聚落　吸引美光加碼來台投資

產創條例未分配盈餘投資可抵減　會計師提5大建言

「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

福利來了！民眾買節能家電　最多可望省2千

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

三星千金疑濫用麻醉藥　首爾警方將展開調查

快訊／央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.13%

擺脫塞車不是夢　飛天計程車2025年升空

美聯準會升息按下暫停鍵　助攻全球風險性資產表現

群聯擬發現金股利13元　殖利率約4.8%

工研院推動愛達荷產業聚落　吸引美光加碼來台投資

產創條例未分配盈餘投資可抵減　會計師提5大建言

「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

福利來了！民眾買節能家電　最多可望省2千

包裝上的橄欖害慘他　魏應充質疑：美工廣告業都是詐欺犯

機車後座載狗「僅用牽繩繫著」　嬤被勸阻卻回：牠從小坐到大

硬超右轉貨車！騎士噴飛「頭撞變電箱」反彈重傷身亡...奪命2視角曝光

韓國瑜「愛與包容」和解邱毅　許立明砲轟：沒有是非只問藍綠

去年建案開工數突破10萬戶　近4年新高

年齡差30↑！蔡振南與獨立樂團組成「法南黛」　4/6總統府音樂會演出

浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里行軍

曾美慧孜「拿鰻魚DIY」床戲轟動國際　導演合約要求「任拍條款」

車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

輔仁大學MGEM三邊雙聯創業管理碩士10週年　屢獲世界排名殊榮

丁噹失戀恍神開車..逆向上路！　死愛渣男不要命後悔了

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

財經熱門新聞

iPhone舊機限時折抵740..

有線電視人潮少「房客只好走人」

YG明舉行股東大會　撤換梁鉉錫..

MOD、OTT搶觀眾！有線電視..

準時繳話費「信用小白」辦卡很E..

吳子嘉向郭董道歉了！　澄清「指..

鴻海創投大賣阿里巴巴持股　進帳..

綠能面臨下市　問題更大了

影／全台400間7-ELEVE..

換屋族　出售房屋所得新舊制有差

宏碁決議配發現金股利0.77元

影／台灣高鐵改寫掛牌以來新高價..

綠能最大債權行　京城銀說話了

彰銀案卡13年　黃達業：嚴重傷..

更多熱門

相關新聞

2.4萬家企業受惠！政院通過《產創條例》4大優惠再延10年

行政院21日拍板通過《產業創新條例》修正草案，針對研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等4大優惠延長10年，估計達到2.4萬家企業受惠。

產創條例修法　工商界說話了

會計偷生女　白手起家夫是聯絡人

享租稅優惠　九成大企業與製造業

機師罷工為加班費　會計師打槍

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面