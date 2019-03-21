出口衰退不振！央行雙雙調降全年GDP至2.13%、CPI至0.91%



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（21）日下午召開今年第一季理監事會議，考量全球經濟趨緩，且國內產出仍有缺口，出口轉為衰退，加上通膨溫和，央行總裁楊金龍宣布仍維持利率「連11凍」，並雙雙調降今年經濟成長率至2.13%、以及CPI至0.91%。

繼美國聯準會（Fed）宣布不升息後，央行下午召開理監事會議也宣布，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率皆維持不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%。

楊金龍指出，今年年初以來，因外需減弱，國內出口呈現負成長，並影響生產活動；惟資本設進口增加，且台股隨國際股市回穩，帶動消費者信心回升，經濟持續溫和成長。勞動市場情勢穩定，且就業人數緩增，失業率微降。

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楊金龍表示，全球經濟及貿易量成長放緩，抑制台灣外需表現，惟有半導體業者維持製程領先，增加機器設備的投資，以及政府擴大公共投資等政策持續進行，在薪資成長及政府推出激勵消費措施下，民間消費與上年相當，預測本年經濟成長率為2.13%。

而今年蔬果等食物價格調升漲幅較大，加上基本工資調升，將帶動薪資及外食費用上揚；惟因菸稅調高效應消失，以及今年國際油價跌幅預期擴大，2019年CPI年增率預測值分別為0.91%，通膨展望溫和。