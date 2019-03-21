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包裝上的橄欖害慘他　魏應充質疑：美工廣告業都是詐欺犯

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▲魏應充今天以「心酸的橄欖故事」為題發文。（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲魏應充今天以「心酸的橄欖故事」為題發文。（圖／翻攝自魏應充臉書）

記者林淑慧／台北報導

最新網紅企業家、味全前董事長魏應充今（21）日表示，油品包裝上所畫的橄欖，害他入獄服刑，也質疑「所有的美工廣告業都是詐欺犯？」如果消費者是看包裝廣告購買商品，當「老婆餅沒有老婆」，所有的董事長都變詐欺犯了。

頂新集團、味全公司前董事長魏應充也搶搭臉書熱潮，其個人專頁本月4日正式開張，並用「心內ㄟ話」為題，表示：「說話不是我的專長，說委屈更不是強項，如果你真願意聽，我每天說給你聽。」

請繼續往下閱讀...

魏應充今天以「心酸的橄欖故事」為題，表示消費者是看包裝廣告購買商品，「當老婆餅沒有老婆，長頸鹿美語沒有長頸鹿，所有的董事長都變詐欺犯了。」並質疑：「全台灣的「老闆詐欺犯」只有我一個人入監服刑！」

魏應充的發文等於強調司法不公，對法院判決感到「奇怪」，文末甚至語帶無奈地說：「唉！大家開心就好。」

日前，魏應充也以「心酸的白話文」為題，對外界說明自己服刑二年的原因。他說，現在去超市走一趟，所有食品上的外包裝都會標示「商品以實品為準，照片僅供參考」，並說「台灣所有業者應該有被我的案子嚇到了」，照此標準，牛肉泡麵上的牛肉畫太大塊，那監獄應該關滿了人。

魏應充進一步說明，一家上市公司的董事長（怎麼會）管到產品包裝上的照片如何測光，設計圖案如何精美 ? 那家公司應該是家庭手工業，規模小時間多，每個手工品都會盯到。

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關鍵字：魏應充,味全,橄欖油

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