「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

▲ 台新金表態只做合意併購，銀行版圖要等彰銀案落幕再考量。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

為解決國內銀行家數過多的問題，金管會去年大舉推動「金金併」，鼓勵民營金控、銀行間敵意併購，被外界視為「第三次金改」。結果有5家金控拿到買家「入場券」，卻都表態「不考慮敵意併購」，讓政策推了大半天也推不動。網友拿此事在PTT討論時虧說，「不解決彰銀說要開放敵意併購根本是笑話」、「台新的問題，誰還敢相信政府」。

金管會去年積極推動民營金控跟銀行間的整併，並且開放敵意併購。不管敵意併購或是合意併購，都能適用資本計提優惠。另外，金管會也針對敵意併購的「買家」訂出4大標準，最終只有5家金控達標，包括富邦金、中信金、國泰金、玉山金、台新金。但這5家金控卻全都對外表態，「若要併購只會進行合意併購，而不會做敵意併購」。

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其中最受關注的就屬台新金，台新金因為彰銀案被卡了13年，是否再次發動併購？台新金總經理林維俊日前受訪時明確表示，敵意併購複雜，台新金還是以合意併購為主，以補足壽險版圖為優先。銀行併購的部分，就等彰銀案順利解決後再考慮。

有銀行高層直言，台新金雖然取得敵意併購的資格，但因為彰銀案跟財政部糾纏13年，當初台新是相信政府，才大舉投資彰銀，但官司到現在還無法解決，台新金吃過政府一次虧，當然不會再輕易相信政府隨意發動的併購政策，而其他金控看到彰銀案，也都沒人敢跳進去敵意併購。

事實上，日前在PTT上就有人拿此金管會開放敵意併購的政策來討論，網友紛紛以彰銀案為例大虧政府說，「當這些老闆傻B，你上次執政的台新都不敢解決了...誰敢相信你」、「不解決彰銀說要開放敵意併購根本是笑話」、「台新的問題，誰還敢相信政府」、「老闆很聰明的，台新事件就在眼前，誰敢躁進，到時後卡資金就好笑了」

▲ 網友認為政府若不解決彰銀案，金金併就無法順利推動。（圖／翻攝自PTT）

台大金融研究中心名譽主任黃達業認為，蔡政府推動金金併，政策方向是對的，只是做法要有所改變。台新金的彰銀案已經拖了13年，公股行庫佔整個台灣金融資源5成以上，但公股行庫沒辦法像民營金控一樣有彈性、有競爭力。

黃達業說，現在所有公股銀行的董、總，都是由財政部任命，絕大多數是財政部或金管會的前任官員，這些官員屆退休之際，利用各種方式占據公股行庫董、總的位子，也難怪公股行庫績效比不上公司民營銀行。蔡政府若希望第三次金改有成效，就不能忽視公股行庫的改革，彰銀案更應早點落幕。