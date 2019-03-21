工研院估今年台灣醫材產值年增8.2%　看好前進東南亞布局市場

▲工研院舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院產科國際所今天（21日）舉辦「2019台灣關鍵產業機會發表會」，談到2019年台灣醫材產業的前景預測，主要因應高齡化的時代來臨，看好全球醫材需求將會持續成長，並預估台灣醫材產業在2019年產值將達1206.6億元，年增8.2%，下一步還可以朝向東南亞推國際合作。

因應高齡化、慢性病防治及失能輔助科技，驅動著全球醫材市場需求持續成長，依據BMI報告指出，2018年全球醫療器材產業市場規模為3899億美元，預估2022年可達4902億美元，2018年到2022年複合成長率達5.9%。

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工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗表示， 因應高齡化社會來臨，醫材的無線化、數位化與資訊化是全球的重要發展方向，目前各國都積極借重資通訊技術，尋求更有效益的解決方案，這一塊是台灣的強項，可以作為跨域合作的利基點。

▲工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院產科國際所生醫研究組長張慈映表示，展望2019年，預估台灣醫材產值將達1206.6億元，較前一年成長8.2%，其中以隱形眼鏡、血糖計及試片、電動輪椅、醫用高階導管等品項維持不錯的出口動能，成為台灣醫材主要成長的驅動力。

談到下一波智慧醫療商機，張慈映表示，台灣可以從人力、流程、技術切入，運用目前在ICT軟硬體的能力與優勢，補足全球產業鏈缺口，提供Affordable、Quality、Efficiency的智慧醫療服務，並應用國內Biobank Data、Lifestyle Data、Clinical Data等數據，透過產業界的AI能量進行跨域合作。

此外，張慈映也提到台灣醫材朝東南亞前進的商機所在，並以目前工研院客製化輔導明達醫學前進印度布局眼科市場為例，運用的就是IDI臨床需求方法論，協助廠商規劃品牌行銷策略，更以專案研發新產品的模式，幫助廠商滿足當地市場的需求。