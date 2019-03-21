先探／多鏡頭趨勢照亮光學股

光學股向來是台股中的多頭焦點，近期也屬盤面中強勢族群，在多鏡頭趨勢的題材發酵下，大立光、玉晶光有望更上一層樓。

【文／吳禹潼】

新科技推動著產品不斷推陳出新，確實成功替光學鏡頭族群帶來更新的應用與題材，無論是智慧型手機或是車用，鏡頭的使用越趨普及，再加上ＡＩ人工智慧的興起，給予鏡頭更多思考與辨別的能力，因此，在電子產品如此多元化的發展之下，光學鏡頭族群的整體市場規模持續擴大，表現值得期待。

智慧型手機領域市場規模廣大，近年來成為光學鏡頭應用競爭激烈的主要廝殺戰場之一，而目前最受市場矚目、共識度最高的應用應該非多鏡頭的趨勢莫屬；簡單來說，法人認為，無論是蘋果抑或非蘋陣營的智慧型手機，後鏡頭將會朝著三鏡頭甚至於是四鏡頭的方向前進。

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外資齊喊買進大立光

大立光今年前二月營收表現十分強勢，一月營收超過去年十二月水準，二月營收也比市場原先所預期的更佳，法人認為，因成功打進非蘋陣營包括：三星、華為、小米等等的供應商而有超乎預期的優異表現，依據近期相繼亮相的非蘋新機規格，市場仍預期７Ｐ、三鏡頭的出貨放量，將會成為大立光今年獲利成長的最重要關鍵。

隨著華為將在三月下旬亮相高階新機P30系列，大立光三月營收可望繳出優於去年同期的成績，進而帶動第一季營收比去年表現更加亮眼。看好大立光今年營運表現，各大外資也紛紛開始調高評等，其中，瑞銀證券就將大立光的投資評等調升至「買進」，並將目標價估值由原先的三二○○元，調高到外資圈最高的五八五○元，再加上先前已經調升的野村、里昂、巴黎、瑞信、美林證券等等，可以看出外資圈對於股王的青睞。（全文未完）

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