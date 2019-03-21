群益特選債券ETF傘型基金開募　含三檔子基金

▲群益特選債券ETF傘型基金簡介。（資料來源：群益投信、2019/03/21）

記者周康玉／台北報導

群益投信推出「群益特選債券ETF傘型基金」，於今（21）日開始募集，旗下含三檔子基金，提供投資人在進行資產配置、收益追求和波動管理時有更加便利、多元的投資工具。

這三檔子基金包含群益15年期以上A級美元公司債ETF（證券代號：00792B）、群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF（證券代號：00793B）、群益7年期以上中國政策性金融債ETF（證券代號：00794B)。

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群益投信指出，金融市場在歷經去年的劇烈震盪後，今年來反彈強勁，不過當前市場仍持續面對不確定性的挑戰，包括美中貿易談判仍進行中、英國脫歐歹戲拖棚、全球經濟成長放緩疑慮等等，為因應市場變化，投資人的資產組合中更應適度配置穩健收益部位。

在子基金部分，群益投信指出，群益15年期以上A級美元公司債ETF追蹤ICE15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數，布局的產業包括銀行、科技、公用事業、媒體、能源等等，發債企業各具產業代表性和高信評優勢，歷史違約率亦低，且過去在面對風險事件時，期間報酬率相較全球股市和一般投資級債、高收益債、新興債等資產更加穩定、抗跌，因此相關ETF是投資人既想掌握產業投資趨勢和配息收益，又希望能分散風險的投資工具。

群益15年期以上AAA-A醫療保健美元公司債ETF則追蹤ICE15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數，投資標的含括製藥、健護管理、醫療設備與用品和醫療設施，能同步掌握不同次產業的投資契機，亦能避免集中投資單一次產業的風險，加上發債企業信評佳，且醫療保健屬於防禦性產業，較能抵禦市場波動，中長期在人口老化、醫療需求攀升下，產業投資前景仍持續看好。

群益7年期以上中國政策金融債ETF則提供投資人參與中國債市之投資工具，追蹤指數為ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數。隨著中國債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施下，且中債未來若全面納入國際債券指數，外資持有中債規模可望持續增長。

▼金融市場在歷經去年的劇烈震盪後，今年來反彈強勁。（圖／達志影像）