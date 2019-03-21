先探／利基靚股人氣按讚

台股終於越過年線反壓，指數即將重返高檔震盪區，強勢股依循業績或題材表態，以產業趨勢看俏且營收持續成長為兩大基本面主軸，搭配法人季底作帳與融券最後回補日的籌碼優勢，而股利政策則提供低檔的防禦力道。

【文／黃俊超】

美中貿易戰進入無限期的延長賽，英國脫歐時間也可能往後遞延，基本上，國際局勢並沒有新的變化與進展。美國股市以科技類股表現相對較佳，Nasdaq與費城半導體指數皆來到今年高點，S&P 500指數也站在所有均線之上，而在中國股市方面，上證指數站上三○○○點大關之後，近期仍維持高檔震盪。

台股在開年見低點後，一路向上過關斬將，加權指數最多不過是回測月線，且未見跌破，而背後最大推手外資，於元月買超三六九億元、二月買超六四七億元之後，三月至今雖暫時轉為賣超，然金額不過一百餘億元，櫃買指數低點出現在去年十月底，雖是先行反彈，但近期持穩於年線整理，仍在等待突破契機。

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股價回歸業績表現

加權指數三月初回測月線後，近日突破年線反壓，並回補去年十月留下的跳空缺口，站回久違的一○五○○點之上。從一月初低點九三一九起算，波段上漲最高逾一二○○點、十三．二八％，若再向上走高，將面臨前年底至去年第三季末，約一年的大箱型整理，指數相對易受壓縮，但個股卻仍有發揮空間。

上市櫃公司於三月密集召開董監事會議，公布去年財報與決議股利政策，加上前兩個月營收出爐，以及法說會對於今年全年展望，股市表現也將從財報空窗期的做夢題材，轉向至回歸至營運數字的實質面，在指數波段漲幅逾千點過後，超過半數個股股價已回到年線之上，接下來將可望依循營運表現而調整。

短線上，去年年報尤其是第四季的營運表現，將會隨著財報出爐而影響股價表現，是否受到美中貿易戰衝擊，與毛利率、營益率變化成為觀察重點，而營收本是企業獲利的最根本，在前兩個月因假期提前拉貨與工作天數減少影響過後，三月終將見真章。股價漲在前面，營收若能跟上，才易有繼續推升力道。

如大立光前兩個月營收優於原先預期，加上外資報告指出智慧手機低潮已過，加上多鏡頭趨勢，帶動股價也逐漸逼近五○○○元大關；而散熱的雙鴻，不僅有５Ｇ等題材加持，前兩個月業績也較去年明顯成長，股價依舊維持強勢，同類股的力致、健策則再創波段新高。

類股維持良性輪動

ＰＣＢ同樣搭上５Ｇ題材，廣泛應用於通信、消費電子、汽車電子等未來性趨勢產業，類股內的輪動格局也頗為正向，指標股欣興受惠於ＡＢＦ基板近年內都將處於供不應求的狀態，加上先前替Intel蓋的基板廠折舊攤提即將結束，吸引法人買盤積極卡位，股價挑戰三○元大關，較去年低檔漲幅逾倍。

受惠於５Ｇ、ＡＩ題材帶動，ＡＢＦ基板需求大增，加上供給端於近年基板無明顯新增產能，自去年下半年起，就開始供不應求，即使進入今年年首季，半導體產業景氣低迷，但現階段ＡＢＦ基板的產能利用率依舊高達九成以上，欣興前二月營收明顯優於同業，並獲得歐系外資給予買進評等，股價重返淨值之上。

而在ＰＣＢ上游方面，台燿近期則獲得美系外資青睞，看好伺服器與網路成長商機，客戶組成廣大，加上性價比優勢，黏著度相對較高，給予買進評等。由於ＩＰ流量增加，對於資料中心效能需求將不斷攀升，ＣＣＬ升級將有助於確保高速資料傳輸穩定性。近期股價在年線上下震盪，等待量能放大訊號。（全文未完）

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