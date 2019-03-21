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股期雙市喊衝！台股續創波段新高　台指期突圍漲76點收10590點

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲台股期現貨近期上演驚驚漲走勢，台股今天再度創下波段新高，台指期也跟上這波漲勢。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）超鴿派，美股3大指數齊跌，亞股也漲跌互見，台股期現貨今（21）日震盪走高，台股終場上漲57.99點，收在10609.55點，成交量1111.23億元，一舉衝破10600點關卡，創下波段新高，台指期也貼近現貨走勢，尾盤上漲76點，以10590點作收，成交量9萬646口。

台股期現貨近期上演驚驚漲走勢，台股今天開盤上漲12.37點，在大型權值股穩住多頭信心下，加上中小型股快速輪動，最高一度衝破10600點關卡，終場上漲57.99點，以10609.55點作收，成交量1111.23億元，創下波段新高。

請繼續往下閱讀...

台指期今天貼近現貨走勢，指數一路震盪走高，盤中向10600點關卡靠攏，電子期指上漲1.23%、金融期指則下跌0.14%，終場上漲76點，以10590點作收，成交量9萬646口。

國泰期貨證期投資顧問處協理簡伯儀表示，大盤指數近期持續走高，今天股市創下波段新高，各期均線維持向上走勢，加上外資偏多布局，相對亞股，台股表現較為強勢，不過隨著投信季底結算，恐會有賣壓出籠，投資人需小心之前有一波漲幅的標的，有機會出現獲利了解賣壓的情形。

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關鍵字：台股,美股,收盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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