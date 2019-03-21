美聯準會「鴿聲」響亮　台股再創波段新高收漲58點突破10,600大關



▲台股三王穩軍心，帶領光學股、電子股向上，日K線成功連五紅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯準會放雙鴿，美股三大指數走跌，而今（21）日央行也將召開今年第一季理監事會議宣布利率決策，台股早盤金融族群走跌，由蘋概三雄穩住多頭軍心，而盤中中小型股快速輪動，大盤維持驚驚漲格局，一度漲最高到10,603點。終場集中市場加權指數上漲57.99點，收10,609.55點，漲幅0.55%，成交量為新台幣1,111.2億元，不僅日K線成功連五紅，且再創波段新高。

台股三王穩軍心，股王大立光（3008）表現強勁，上漲1.06%，報4,695元；台積電（2330）今日開高走高，一度衝達245元，飆上五個月新高，終場上漲1.45%，至245.5元；鴻海（2317）漲幅也有0.83%，至73元。

二線光學股也跟進扮演多頭火種，亞光（3019）在郭明錤點名為華為 P30 Pro 潛望式相機鏡頭最大受益股之一，同時未來還有小米手機和車載鏡頭的加持，一枝獨秀盤中攻上漲停，報90.50元，玉晶光（3406）、揚明光（3504）、先進光（3362）都漲1%-2%左右。 而另外5G 相關類股包括亞信（3169）攻上漲停來到44.10元、友訊（2332） 和台揚（2314）等都改寫波段新高，漲3%、1.9%。

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▲台股近期與美股脫鉤，指數再創波段新高。（圖／資料照）

反觀盤面上最弱勢的是太陽能族群，綠能（3519）一早就跌停鎖死，收3.65元、達能（3686）也跌停、收1.54元，太極（4934）、國碩（2406）、茂迪（6244）及益通（3452）跌逾2-5%左右。且因美聯準會更鴿派，央行下午利率決策前讓市場陷入觀望，大型金融股也遭壓在盤下，如富邦金（2881）、國泰金（2882）、第一金（2892）、玉山金（2884）和上海商銀（5876）。

美國聯邦準備理事會（Fed）在當地時間20日宣布，維持利率水準不變，今年內也不會有再升息的規劃，預計明年才會升息，並計劃9月結束縮表。消息宣布之後，美國華爾街股市一度翻紅，但終場三大指數仍跌多漲少。標普500指數下跌8.34點，跌幅0.3%，報2824.23點。道瓊工業平均指數跌141.71點，跌幅0.6%，收25745.67點。那斯達克綜合指數上漲5.02點，漲幅0.1%，報7728.968點。

分析師表示，從技術面、市場動態觀察，只要台股不出量跌破5日均線10519點附近，都有機會震盪向上，可留意季底集團、投信法人作帳，以及高殖利率股。