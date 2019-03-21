▲AnyMind技術透過機器視覺及圖像分析來識別性別、年齡層及所處位置，使廣告與內容更貼近相關的受眾群。（圖／AnyMind提供）

財經中心／綜合報導

人工智能解決方案商​AnyMind Group​宣布，完成收購泰國電視 廣播內容製作及供應商​TV Thunder Public Company Limited (TV Thunder) 旗下的多頻道網絡公司​Moindy的多數股權。​Moindy將被納入AnyMind Group 旗下網紅科技公司​CastingAsia的​業務組合中。

成立於2004年的Moindy起初以協助獨立音樂品牌及音樂家通過網絡平台為其 樂曲帶來收益。公司於2014年展開​多頻道網絡業務(​Youtube multi-channel network​)，並在 2017年被​TV Thunder Public Company Limited收購及更名為Moindy。Moindy及後更將業務擴展 至營運廣播及名人頻道。​目前在其網絡中擁有超過500個​YouTube​及​LineTV​頻道，擁有超過3000 萬訂閱者，每月累積6億次觀看次數。

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此外，CastingAsia今天宣布將在泰國、印尼、越南、菲律賓和馬來西亞推出CastingAsia Creators Network，隨後在一年內擴展到所有其他CastingAsia營運的市場，包括香港、台灣和日 本。CastingAsia平台現有包括17個市場在內35,500名微型領袖微網紅(Micro influencer)及意見 領袖(Macro influencer)，在Facebook、Instagram、YouTube、LINE及Twitter各個社交媒體平 台上共會有一億七千萬名粉絲。

CastingAsia平台目前擁有人工智能的洞察功能，允許廣告行銷人員尋找出符合其品牌廣告活動的網紅。同時並有CastingAsia Marketplace平台的支援，各別網紅可以直接在平台上註冊及登 記參與該廣宣活動。

CastingAsia Marketplace 平台除了提供了網紅管理及溝通的功能，及廣宣活 動報告功能，此外更包含檢測詐騙不實的Likes 在內的功能，並利用過去與目前進行的廣宣活動的帳戶數據為行銷人員和網紅提供透明的交易和溝通平台。