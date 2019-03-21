離岸風電添新兵　玉山能源在台成立印太營運中心

▲Enterprize Energy集團創辦人尹和頓（圖左）、玉山能源董事長兼執行長陳聰華正式宣佈在台成立印太營運中心，深耕台灣放眼世界。（圖／玉山能源提供）

記者林淑慧／台北報導

政府力拚離岸風電，至2025年預估投入資金及周邊效益上看兆元，玉山能源今（21）日表示，母公司Enterprize Energy正式在台設立印太營運中心，將攜手加拿大商Northland Power投入彰化外海「海龍離岸風力發電計畫」，力拚讓台灣風電產業躍上國際舞台。

Enterprize擅長掌握能源開發趨勢， 2008年即於英國成功開發Ormonde離岸風場，為全球第一個使用5 MW風機的廠商，並建置四腳座套管式基礎的商業規模離岸風場，具有深厚實務經驗。

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深耕電力產業三十年的玉山能源董事長兼執行長陳聰華，目前為海龍離岸風電計畫執行長，與來自美國、英國、法國、新加坡、日本、丹麥、挪威以及臺灣本土成員合作，並引入環評、融資、風場規畫、海事工程、風機技術、基礎建設等專業顧問團隊，共同致力於彰化離岸風場建設。

陳聰華表示，臺灣擁有得天獨厚的風力資源與地理位置，加上成熟的產業與經濟發展環境，因此選擇此地作為集團的印太營運中心，將導入世界一流的專業知識和技術，以宏觀先進的規畫深耕臺灣，協助台灣成為低碳環保的綠能家園。

除了押寶台灣，集團創辦人尹和頓（Ian Hatton）表示，Enterprize亦看好越南的風力資源及歷史悠久的石油、天然氣產業基礎，在當地展開發電容量達3.4GW 的Ke Ga離岸風場建設，並與日本潛在合作夥伴如公用電力公司、商社及供應鏈廠商等展開合作協商。