同樣是矽晶圓　半導體上天堂、太陽能住套房

▲半導體矽晶圓和太陽能矽晶圓兩樣情。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

同樣是矽晶圓，半導體矽晶圓和太陽能矽晶圓卻是兩樣情，前者因漲價概念成為去年股市的年度VIP，像是環球晶、台勝科等都在去年表現亮眼；後者因產業環境變動劇烈，面臨生死戰，包括綠能、達能都受重創。

矽晶圓可同時供應太陽能和半導體，然而，太陽能用料與半導體用料最大的不同在於需求的純度，太陽能多晶矽求99.9999%，換言之是6個9，俗稱6N；而半導體則要求11個N的高純度。

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半導體矽晶圓隨著高階MOSFET、IGBT、高階分離式元件等積極從6吋轉進8吋晶圓製程，整體矽晶圓供不應求，創造近年來矽晶圓景氣創有史以來的最長多頭走勢。

然而太陽能矽晶圓則因去（2018）年歷經美國201、301條款、中國531新政、印度防衛性關稅與歐盟 MIP 結束等變動，命運不同調，太陽能從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極不穩定的狀態。

EnergyTrend認為，太陽能產業進入盤整階段。在矽晶圓環節，單晶供應鏈將更具主導性，全年市占有望拉升至6成，扭轉近年來多晶大過單晶的局面，因此，較無市場競爭力的多晶廠商未來也將逐漸被淘汰。

然而台灣的太陽能矽晶圓廠大多是「多晶」為主，就連同時跨足半導體和太陽能的中美晶集團總經理徐秀蘭也在去年中坦言，多晶廠商的競爭對手是逐漸主導市場的單晶廠，這類廠家在大陸不僅規模大，切割設備更是整個廠區的，規模大到「台廠幾乎沒有贏面」。

對於主力於多晶的台廠而言，最膠著的是到底該不該「打掉重練」，但太陽能矽晶圓廠已經陷長期虧損，徐秀蘭說，管理層要怎麼說服董事會和股東持續增資投入，是各家廠商經營團隊都會面臨的大問題。

▼半導體矽晶圓和太陽能矽晶圓兩樣情。（圖／達志影像）