影／台灣高鐵配息殖利率3%不如預期　盤中股價跌幅逾2.5%

記者林淑慧／台北報導

台灣高鐵公佈今年配息政策，董事會通過擬配發現金股利1.12元，創上市以來新高；不過，台灣高鐵今年配息率不到60%，以昨天收盤價35.85元計算，現金殖利率僅3.1%，低於外界預期，衝擊今（21）日股價表現，盤中下跌幅度超過2.5%。

▲台灣高鐵近年搶攻會員經濟有成，去年獲利創新高。（圖／台灣高鐵提供）

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法人分析表示，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄，而往年配息率均在八成左右，在去年獲利創新高的情況下，今年配息率卻不到六成，遠於外界預期。

不過，從台灣高鐵今年以來的表現看來，無論月增率、年增率或今年前二月累計營收，均齊步向上攀升，並獲得法人買單進駐，不僅是投資人眼中的營收躍進族群，也成為季底作帳的資金押寶重心。

另外，行政院院會今日拍板，「產業創新條例」，延長租稅優惠措施施行期間10年，並增訂以未分配盈餘進行實質投資得列為減項規定，免徵5%營利事業所得稅，台灣高鐵亦可望受惠。

台灣高鐵表示，公司取得營所稅五年免稅核准，並自2017年起適用，因此迴轉106年所得稅費用，及2018年所得稅率變動(由17%調至20%)產生之遞延所得稅利益等，2018年認列所得稅利益33.8億元，同步挹注公司獲利表現。