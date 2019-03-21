被勝利害慘！　YG明舉行股東大會撤換梁鉉錫代表製作人一職

▲ YG創始人梁鉉錫。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

勝利涉及性招待、偷拍群組事件，讓前經紀公司YG娛樂（YG Entertainment）股價下跌近30％，YG也將在明（22）日舉行股東大會，計畫撤換梁鉉錫（楊賢碩）代表製作人的職位。

據《韓國先驅報》報導，YG已安排本週五（3/22）舉行股東大會，決定是否更換代表製作人梁鉉錫及其弟弟兼首席執行長梁敏錫，這是由於公司近期圍繞勝利性賄賂和腐敗醜聞。

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梁鉉錫身為YG的創始人兼代表製作人，手上持有公司16.12％的股份，而他的兄弟楊敏碩則持有該公司股票的3.31％。

自勝利事件爆發開始，YG的股價至今已經下跌近30％，雖然勝利否認了所有不法行為的指控，但宣布從團隊BigBang中退出，也終止了與YG的合約；YG公司也曾發表聲明，對旗下藝人的管理鬆懈表示抱歉。

事實上，除了勝利之外，YG旗下藝人負面新聞不斷，讓粉絲呼籲YG最重要的是要改變領導階層。

在本週股東大會召開之前，現在正在關注主要的機構投資者，他們的投票將決定YG的命運。有義務披露其持股比例超過5％的投資者，包括持股9.53％的Global World Music Investment 、8.5％的Naver、7.54％的Shanghai Fengying Business Consultant Partnership和6.06％的韓國國家養老金服務。