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綠能面臨下市開盤跌停　近期太陽能衰事一籮筐

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▲綠能科技。（圖／業者提供）

▲綠能科技面臨下市。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

綠能昨（20）日公布財報淨值為負值，營運轉正也非速成，難逃下市命運，綠能的情形凸顯太陽能產業遭逢的困境，今年更是煎熬的一年。

綠能今（21）日一開盤即跌停，鎖在3.65元。相關類股也不好過，茂迪跌1.77%、聯合再生跌1.62%、達能跌停來到1.65元。

請繼續往下閱讀...

太陽能矽晶圓是太陽能電池最關鍵的材料，目前台廠有綠能、達能、中美晶等業者投入，茂迪則是以太陽能電池為主要業務。

去年5月31日，中國大陸頒布「六一新政」，要大幅度刪減太陽能補貼，對大陸市場倚賴程度甚深的台廠成為重災區，先調整產線來因應。茂迪在去年6月先關閉台南科學園區的長晶廠，8月下旬立即面臨中國昆山廠因環保因素停工，隨後桃園廠也受到影響。

綠能也在去年5月底傳出讓員工調整產線，員工上班改為「做二休二」；中美晶也在去年6月宣布，要展開為期半年的人力調度計畫，將上百人力從太陽能事業部，轉往子公司環球晶的半導體事業部門。

更不得已的，從精簡人事架構來因應。先是綠能去年9月宣布，裁員203人，至少縮減兩成人力，接著於去年底和同集團的華映，在去年12月同時宣布申請債權協商，銀行團同意將借款餘額展延至今年底；茂迪去年11月宣布，要精簡組織架構，影響各廠區直接間接員工人數約916人。

達能也自去年6月份營運急凍，公司陸陸續續以優退和資遣方式減少人員，從去年下半年到現在已經減少100名員工，資遣部分占六成以上，目前僅剩下20多人；除了人力刪減外，達能已走到不得不變賣家產的地步，於日前宣布處理廠房和設備等資產，目前三廠房中，先處分一廠，目前還在找買家商談中。

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關鍵字：綠能,太陽能,下市,茂迪,達能,六一新政

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