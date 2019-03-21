換屋族注意！出售房地所得　新舊制差異大

▲換屋族注意，在出售房屋時，所得申報新舊制差異大。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

自2016年開始實施房地合一實價課稅以來，不動產取得時點將會影響出售房地利得計算及申報方式。其中夫妻在2016年夫妻互贈房地之後再出售，在計算所得時，原係按實際出售收入減除受贈時成本計算不動產交易所得。

但由於實務上有不少案例，因夫妻互贈房地於出售後，在計算財產交易所得時遇到成本認定的問題，因此財政部在2017年放寬規定，出售時是以配偶間第1次相互贈與前配偶原始取得該房屋、土地之日為取得日，並依其原始取得原因（例如出價取得、繼承或受贈）來計算成本。換句話說，如果先生是先向第三人購買房地後贈與給妻子再出售，可依照先生原始買入成本來計算財產交易所得。

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因此配偶原始取得原因如為繼承，且其繼承取得日是在2016年1月1日以後，而被繼承人取得房屋、土地時點是在2015年12月31日以前時，個人出售該房屋、土地時，原應按舊制課稅，土地僅課徵增值稅，不課徵所得稅；僅須對「房屋」的部分課徵交易所得（所得稅法第14條第1項第7類）；如果被繼承人是在2016年後取得，繼承人也在短時間內出售房屋，則房屋、土地交易所得合一按實價課徵所得稅。

不過，如果該房地有符合自住優惠規定，例如持有超過六年以上，在計算房地交易所得時，新制因有400萬元免稅額，較舊制有利，此時可選擇房地合一課稅新制規定計算所得。KPMG安侯建業聯合會計師事務所陳信賢協理提醒，如選擇新制計算房地所得，要在房屋交易後30天內申報，而非於來年5月所得稅申報時才一併申報。