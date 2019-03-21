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全台進用身障員工名單1646家不足額　力晶科技連8個月排第一

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▲▼輪椅,身障。（圖／取自Pixabay）

▲勞動部公布去年12月未足額進用身心障礙者名單，其中私立單位又以力晶科技居首。（示意圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公告2018年12月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中私立義務單位力晶科技已連續8個月未足額進用居榜首，公立單位則以新上榜的台鐵局台北運務段不足進用4人最多。

根據勞動部統計，截至去年12月底，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7466家，應進用身心障礙者5萬8637人，實際進用8萬4773人，已超額進用2萬6136人，超額進用44.57%。

請繼續往下閱讀...

未足額進用單位計1646家，占總應進用家數9.42%，其中公立單位41家，占未足額進用單位2.49%。私立單位1605家，占未足額進用單位97.51%，不足進用人數合計2385人；公立單位未足額進用41家，其中35家不足進用1人，私立單位未足額進用1605家，其中1303家不足進用1人。

▲▼勞動部。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部這次公布名單中，公立義務單位以台鐵局台北運務段不足進用最多，不過已在今年1月全數補齊。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動部勞動力發展署表示，從私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自去年5月起已連續8個月蟬聯第1，去年12月不足進用23人，已請地方政府輔導改善未足額進用情形。

至於公立單位又以交通部台灣鐵路管理局台北運務段居首，法定應進用54人，實際進用50人，不足進用4人，主要原因是招募新血，使得員工總人數及應進用人數增加，來不及遞補身障員工所致，據了解，該單位已於今年1月達足額進用。

進一步比較2018與2017年，義務機關增加286家，其中公立增加20家，私立增加266家；法定應釋出的職缺數也同步增加1017人，其中公立增加515人，私立增加502人。發展署表示，去年12月應再進用身心障礙員工的機關中，以民營事業機構最多，主要行業別依次為製造業、批發及零售業及資訊及通訊傳播業。

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關鍵字：勞動部,發展署,身障者,力晶,台大,身心障礙者,工作

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