快訊／央行利率「連11凍」維持1.375%　經濟成長率再下修至2.13%



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

全球大放「鴿」！繼美國聯準會（Fed）宣布不升息後，中央銀行今（21）日下午召開今年第一季理監事會議，考量全球經濟趨緩，且國內產出仍有缺口，出口轉為衰退，加上通膨溫和，央行總裁楊金龍也宣布仍維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%，也就是一如市場預測，利率「連11凍」。

2018年第四季以來，台灣出口表現不佳，今年上半年雙位數不再成長，主要預測機構持續調降經濟成長預估值，央行此次也大幅下修今年台灣經濟成長率預測，2018年底發布的2019年經濟成長率預估為已從2.48%降至2.33%，再內需帶動下，預測經濟成長將逐季回溫，央行今日公布全年經濟成長率降至2.13%，低於上年；而2019年CPI及核心CPI年增率預估分別為0.91%及0.78%。

央行指出，全球經濟成長動能減弱、通膨趨於溫和，主要經濟體都釋出貨幣政策轉趨「寬鬆立場」訊息。歐洲央行（ECB）三月初改採寬鬆政策；美國聯準會（Fed）官員昨日也宣布不升息、並將在9月底停止縮表；中國大陸也將推出刺激經濟方案；而日本央行也維持貨幣政策不變並下調經濟評估。