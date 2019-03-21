Fed鴿派決議沒在怕　蘋概三雄穩盤領台股緩步漲逾24點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布利率維持不變、並將在9月底停止縮表，比市場預期「更鴿派」，導致美國公債殖利率走跌、銀行股走弱，恐將引起全球金融市場動盪。而台股今（21）日在蘋概三雄開紅盤漲勢下，集中市場加權指數開盤上漲12.37點，以10563.93點開出，帶動光學、電子、半導體等族群向上，指數緩步墊高，漲幅逾24點，表現與美股脫鉤。反觀金融股受到Fed影響「嚇趴」，早盤一片綠油油，個股跌多漲少。

美國聯邦準備理事會（Fed）在當地時間20日宣布，維持利率水準不變，今年內也不會有再升息的規劃，預計明年才會升息。在為期兩天的政策會議結束後，聯準會在20日一致表決通過，維持基準利率在2.25%到2.5%的水準不變，並計劃9月結束縮表。

不升息消息宣布之後，美國華爾街股市一度翻紅，但終場三大指數仍跌多漲少。標普500指數下跌8.34點，跌幅0.3%，報2824.23點。道瓊工業平均指數跌141.71點，跌幅0.6%，收25745.67點。那斯達克綜合指數上漲5.02點，漲幅0.1%，報7728.968點。

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投顧法人表示，美國聯準會「更」鴿派，美股三大指數轉跌，今日下午台灣央行也將召開理監事會，預期台股也將陷入觀望，要留意金融股走勢。而近期類股或個股的跳動快速，比大盤活潑且有空間，下周上市櫃公司即將公布去年財報，預期高殖利率概念股將吸引買盤注意，建議可波段操作。