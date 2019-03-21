為「這2個男人」不吃飯！他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：穿牆點都還記得

▲當年許多男孩不睡覺，都是為了這2個男的 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多線上遊戲陪伴7、8年級生長大，其中，槍戰遊戲很受男孩子們歡迎。一名男網友貼出一款遊戲，文中直呼「我當年，可以為了它不吃飯！」照片勾起不少男網友的回憶，大家紛紛直呼「可以為了它放棄愛情」、「電腦課，下課10分鐘必打」、「連穿牆點我都還記得」、「我當年為了它都在網咖吃泡麵加蛋」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，他拍下筆電螢幕，畫面停在一款遊戲，仔細一看，正是「絕對武力（Counter-Strike，簡稱CS或C-S）」，這款遊戲是世界上極為成功的多人對戰射擊遊戲系列之一。原PO在文中表示「我當年，可以為了它不吃飯！你們當年呢？」

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▲是CS啊！超懷念的耶！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他網友的回憶紛紛被喚起，「我只記得當年為了它被雞毛毯子追出網咖很多次」、「現在都變質成『來了！他們來了！我們是他們的奴隸～』」、「為了它，整間教室變成包廂」、「以前可以開加速器拿小刀捅死人，把狙擊當mp5」、「玩到去上廁所開門時左手食指會抽動」、「第一次上警局就是因為打1.6開區網有人開作弊程式進來，結果在網咖找人 最後打到他爸爸說要告死我們」。

也有人說自己當時玩的是別款線上遊戲，「你把流星蝴蝶劍放在哪裡」、「想當年，天堂維修都玩這個」、「我是暗黑破壞神2」、「魔獸爭霸、信長之野望、三國黃XD、Ro，以前這些遊戲可以打一整天」、「我是玩天堂跟亂」、「當年是為了絲路online，地圖真的很大很美，音樂也很好聽 」。

還有網友留言說，很懷念這款遊戲，問哪裡可以玩。其他人則透露，「現在Steam還有，最近才買，以前都玩盜版的」、「現在，在steam平台，CS：GO」、「steam有各種版本，每個都有你要的跟電腦對戰」、「Steam裡就有了，一直都沒刪」。

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