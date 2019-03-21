Fed超鴿派、川普喊不撤關稅嚇跌美股　台指期漲近40點站上10550點

▲美中貿易戰變數多，市場觀望氣氛濃厚，台指期表現抗跌，一早向10500點挺進。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）釋出超鴿派信號，美中貿易戰衝突越演越烈，以及全球經濟放緩疑慮等3大利空消息影響，使得歐美股市普遍走跌，亞股則漲跌互見，台指期今（21）日一早漲近40點，電子期指走揚、金融期指齊揚，向10500點關卡挺進，截至8點49分在10550點附近震盪。

美國聯準會暗示今年不升息，加上美國總統川普不打算取消對大陸關稅，以及全球景氣放緩隱憂，美股4大指數漲少跌多，其中道瓊工業指數終場下跌141.85點，跌幅0.55%，收25745.53點；標準普爾500指數下挫8.35點，跌幅0.29%，報2824.22點；那斯達克指數則上漲5.02點，漲幅0.07%，以7728.97點作收；費城半導體指數尾盤收低14.34點，跌幅1.02%，收1393.01點。

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台股期現貨周三震盪收紅，台股在台積電、大立光雙王開高下，指數緩步墊高，儘管盤中一度翻黑，所幸台指期拉高結算，一舉攻上10550點關卡，終場上漲39.24點，以10551.56點作收，成交量1186.67億元，三大法人合計買超52.84億元，其中自營商賣超4.55億元，投信買超1.44億元，外資及陸資買超55.95億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數以小跌開出不久後，盤勢順利由黑翻紅，再度重返10500點關卡，尾盤上揚44點，收在10545點，與現貨相較，逆價差6.56點，成交量4萬9292口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4844口至2萬6665口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少681口至5萬6702口。