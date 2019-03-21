手刀快搶！iPhone舊機限時下殺7400元　活動只到3月底

▲遠傳網路門市推「三月iPhone快閃活動」和「線上春電展」。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

想換iPhone的消費者有福了！遠傳網路門市特別推出「三月iPhone快閃活動」，凡新申辦、攜碼或續約選擇iPhone XS系列並搭配指定方案，就能現省2000元，最低還能以0元將手機帶回家！除此之外，遠傳網路門市線上春電展也來了，除了iPhone XS Max 256GB能現折4000元外，舊款iPhone最高竟能現折7400元。

遠傳網路門市即日起至3月22日推出「三月iPhone快閃活動」，凡新申辦、攜碼或續約iPhone XS系列手機及iPhone 6S Plus 32GB指定方案，消費者即可現省2000元，最低還能以0元將iPhone帶回家。

請繼續往下閱讀...

同時遠傳網路門市即日起至3月31日也舉辦「線上春電展」活動，手機給出相當誘人的折扣。蘋果去年推出的旗艦機iPhone XS Max的256GB版本，現在網路門市春電展購買直接現折4000元，舊款iPhone給的折扣就更吸引人了，最高能現折7400元。除了iPhone給出誘人折扣外，配合三星Samsung S10、S10+新機上市熱潮，這次三星全系列手機也有給出相關優惠。

除了硬體優惠外，遠傳網路門市也推出「三月限定資費」，消費者只要選擇499上網吃到飽方案，除了會贈送1000元遠百禮券外，還能享friDay影音免費看７部影片、漫遊金499元及EZTABLE美食金499元好禮三選一。

中華電信即日起至3月底也有推出「iPhone限時折價」方案，凡新申辦、攜碼或成功續約的用戶，選購iPhone XR或iPhone XS Max並搭配指定方案，不但能現折4000元，若是搭配舊換新購機方案，還能再折1000元。此外，成功申辦的用戶還能享World Gym健身房免費1個月的體驗資格。台灣大哥大則是推出iPhone XS Max、iPhone XR搭配指定方案能現折4000元，再送家樂福1000元禮券。