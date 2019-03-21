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宏碁去年EPS1.01元創8年新高　決議配發現金股利0.77元

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▲宏碁電競奪冠推新品牌　陳俊聖：今年啟動「雙重轉型」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁創辦人施振榮與董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）昨天（20日）日召開董事會，通過2018年度財報，全年營收達2422.7億元，毛利率為10.7％，稅後淨利30.6億元，每股稅後盈餘為1.01元，創8年新高，董事會決議配發現金股利0.77元，以昨天收盤價20.3元計算，殖利率約為3.8%。

宏碁公布2018年度財報，全年合併營收為2422.7億元，較去年同期成長2.1％，毛利為258.28億元，毛利率為10.7％，營業淨利為37.38億元，與去年同期相比成長1.9％，營業淨利率為1.5%，稅後淨利30.6億元，與去年同期相比成長8.7%，每股稅後盈餘為1.01元，年增8.6%，創8年新高。

請繼續往下閱讀...

宏碁董事會通過決議，將由當期損益發放現金股利，依股東持有股數計算，每股發放現金新台幣0.77元，同時為了未來創新，宏碁持續投注研發資源，在2018年全年在台獲得476項專利，年增25%，為台灣前三名，並宣布今年將在6月14日舉辦股東會。

同時，宏碁公布去年第4季財報，主要受到CPU供貨不足，以及一次性打消虛擬實境（VR）相關投資造成虧損4.28億元，合併營收為636.65億元，年減5%，毛利為67.45億元，毛利率10.6％，營業淨利10.91億元，營業淨利率1.7％，稅後淨利5.6億元，EPS為0.18元。

展望營運，宏碁表示，今年將持續推動雙重轉型，強化營運績效與積極推展創新業務，全年營收主要成長動能為電競、Chrome解決方案、商用產品事業，以及新事業如建碁、安碁資訊等。

▲宏碁保障14個月徵電競高手　薪資水平名列上市櫃前5%。（圖／宏碁提供）

▲宏碁今年將持續推動雙重轉型。（圖／宏碁提供）

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關鍵字：宏碁,Acer,現金股利

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