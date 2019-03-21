有線電視人潮減少生意下滑！「房東不降房租，房客只好走人」



▲台北東區人潮變少、房租高昂，老字號永福樓撐不下去於2月24日歇業。（資料照片／記者徐政璿攝）



財經中心／綜合報導

有線電視產業景氣好比台北東區，都面臨了人潮減少，生意下滑的處境，「如果房客租了店面經營壓力大不賺錢，房東又不願降房租，房客也只好走人」。例如，台北東區經營近40年，曾接待無數政商名流的中菜餐廳「永福樓」，在東區商圈沒落，以及高昂租金雙重壓力下，已在2月24日結束營業。有線電視的情況比實體店面衝擊更大，因為沒有太多房客可以遞補，只能空著房子沒有收入，造成營收、獲利都下滑。

熟悉市場人士指出，有線電視收入主要來源包括，觀眾繳的月費、寬頻網路上網服務、頻道上架費、自製節目經營。然而2020年起開始的「分組付費」新制上路，加入訂戶流失，各系統的月費收入只會日益減少；寬頻網路的業務則面對中華電信，以及5G行動通訊時代來臨，經營壓力更大。相形之下，頻道上架費將是有線系較穩定的收入，只是「房租」恐難維持以往風光。



▲Super Junior上電視購物台賣羽絨外套。（圖／翻攝自CJmall home shopping）

有線電視因為受到同業跨區競爭、中華電信MOD、OTT影音串流平台崛起，正面臨空前衝擊，若再面臨上架頻道費的損失，受到的影響更大。2018年東森購物5個頻道下架了新永安和大揚系統台，等於損失8000萬元上架費，必須另尋彌補方式。

有線電視業者向銀行借貸，擔保品大致包括股票和每個月的現金流，原本每個月固定收入的月費，卻因市場趨勢出現劇烈的變化，舉例來說，一家多系統經營者（MSO）向銀行借貸的時候，原本有線電視的收視費用每個月約500元，一年約6000元做為擔保，卻因為競爭而流失客戶，或是為了留住客戶調降月租費，若以年繳1800元計算，擔保的價值等於縮水了3倍多。

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市場人士也表示，目前有些有線電視業者，與銀行團仍存在借貸關係，雙方當初簽約時，其實在「淨金融負債比率」和「利息保障倍數」都有規定，若擔保品價值降低而違反規定，可能等同授信違約。