　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

有線電視人潮減少生意下滑！「房東不降房租，房客只好走人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼永福樓於2月24日熄燈。（圖／記者徐政璿攝）
▲台北東區人潮變少、房租高昂，老字號永福樓撐不下去於2月24日歇業。（資料照片／記者徐政璿攝）

財經中心／綜合報導

有線電視產業景氣好比台北東區，都面臨了人潮減少，生意下滑的處境，「如果房客租了店面經營壓力大不賺錢，房東又不願降房租，房客也只好走人」。例如，台北東區經營近40年，曾接待無數政商名流的中菜餐廳「永福樓」，在東區商圈沒落，以及高昂租金雙重壓力下，已在2月24日結束營業。有線電視的情況比實體店面衝擊更大，因為沒有太多房客可以遞補，只能空著房子沒有收入，造成營收、獲利都下滑。

熟悉市場人士指出，有線電視收入主要來源包括，觀眾繳的月費、寬頻網路上網服務、頻道上架費、自製節目經營。然而2020年起開始的「分組付費」新制上路，加入訂戶流失，各系統的月費收入只會日益減少；寬頻網路的業務則面對中華電信，以及5G行動通訊時代來臨，經營壓力更大。相形之下，頻道上架費將是有線系較穩定的收入，只是「房租」恐難維持以往風光。
▲Super Junior上電視購物台賣羽絨外套。（圖／翻攝自CJmall home shopping）
▲Super Junior上電視購物台賣羽絨外套。（圖／翻攝自CJmall home shopping）

有線電視因為受到同業跨區競爭、中華電信MOD、OTT影音串流平台崛起，正面臨空前衝擊，若再面臨上架頻道費的損失，受到的影響更大。2018年東森購物5個頻道下架了新永安和大揚系統台，等於損失8000萬元上架費，必須另尋彌補方式。

有線電視業者向銀行借貸，擔保品大致包括股票和每個月的現金流，原本每個月固定收入的月費，卻因市場趨勢出現劇烈的變化，舉例來說，一家多系統經營者（MSO）向銀行借貸的時候，原本有線電視的收視費用每個月約500元，一年約6000元做為擔保，卻因為競爭而流失客戶，或是為了留住客戶調降月租費，若以年繳1800元計算，擔保的價值等於縮水了3倍多。

請繼續往下閱讀...

市場人士也表示，目前有些有線電視業者，與銀行團仍存在借貸關係，雙方當初簽約時，其實在「淨金融負債比率」和「利息保障倍數」都有規定，若擔保品價值降低而違反規定，可能等同授信違約。

ET快訊
4周前娶新娘！台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼
「酒駕被吊照2年可能會影響工作」　周春米談修法：不能靠民粹
白沙屯媽祖遶境遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

關鍵字：NCC,媒體產業,購物台

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

MOD、OTT猛搶觀眾！有線電視一年掉15萬戶變「慘業」

價值大幅縮水！金融機構關注有線電視產業變化

Fed鴿派決議沒在怕　蘋概三雄穩盤領台股緩步漲逾24點

Fed超鴿派、川普喊不撤關稅嚇跌美股　台指期漲近40點站上10550點

手刀快搶！iPhone舊機限時下殺7400元　活動只到3月底

有線電視人潮減少生意下滑！「房東不降房租，房客只好走人」

鴻海創投大賣阿里巴巴持股　進帳超過新台幣120億元

宏碁去年EPS1.01元創8年新高　決議配發現金股利0.77元

影／台灣高鐵改寫掛牌以來新高價　內外資法人買盤積極挺進

綠能最大債權行京城銀說話了　評估轉銷呆帳

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

趙正平被激怒：小心把妳腿打斷　利菁嚇到在攝影棚逃竄ＸＤ

Fed鴿派決議沒在怕　蘋概三雄穩盤領台股緩步漲逾24點

Fed超鴿派、川普喊不撤關稅嚇跌美股　台指期漲近40點站上10550點

手刀快搶！iPhone舊機限時下殺7400元　活動只到3月底

有線電視人潮減少生意下滑！「房東不降房租，房客只好走人」

鴻海創投大賣阿里巴巴持股　進帳超過新台幣120億元

宏碁去年EPS1.01元創8年新高　決議配發現金股利0.77元

影／台灣高鐵改寫掛牌以來新高價　內外資法人買盤積極挺進

綠能最大債權行京城銀說話了　評估轉銷呆帳

投資人注意了！證交所：綠能科技最快5月上旬強制下市

問題大了！綠能5月面臨下市　銀行團債權多無擔保

呂秀蓮：民進黨抵韓流險勝 是府院黨、陳水扁聯手下勉力達成

初代iPhone開發板曝光！賈伯斯耗時兩年半開發

陳水扁遭控指揮操作特赦議題　深夜爆氣回嗆郭秀珠「騙肖欸」

哈登本季對戰其它29隊　都砍過30分以上史上第一人

國民黨有條件納韓國瑜入民調　朱立倫：目前無此機制

Fed鴿派決議沒在怕　蘋概三雄穩盤領台股緩步漲逾24點

適合春天的「紅色系」美甲5種變化　水波紋顯氣質、透明感超清新

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

免吃保肝丸！5大食物「淨化肝臟」效果超強　生吃它還能防癌

獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

財經熱門新聞

有線電視人潮少「房客只好走人」

MOD、OTT搶觀眾！有線電視..

吳子嘉向郭董道歉了！　澄清「指..

iPhone舊機限時下殺740..

準時繳話費「信用小白」辦卡很E..

鴻海創投大賣阿里巴巴持股　進帳..

綠能面臨下市　問題更大了

影／全台400間7-ELEVE..

影／台灣高鐵改寫掛牌以來新高價..

宏碁決議配發現金股利0.77元

投資人注意了！證交所：綠能科技..

綠能最大債權行　京城銀說話了

彰銀案卡13年　黃達業：嚴重傷..

綠能擬下市！去年財報淨值為負值

更多熱門

相關新聞

有線電視產業價值縮水！金融機構關注

有線電視產業因為客戶流失、降價競爭可能陷入營收減少的困境，市場人士特別提醒金融機構，未來對有線電視和媒體產業投資案的放款，一定要更審慎評估，否則很可能發生還不出錢，出現巨額貸款違約風暴。

MOD、OTT搶觀眾！有線電視淪慘業

NCC擴大電視台自製4類節目定義

封「31t.tw」　陸媒：因小網站聞風喪膽

陳時中：管理和言論自由需達平衡

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」　結石狂冒醫嚇壞

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不堪回憶

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面