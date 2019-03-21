瘋電影／逆光天后　每個巨星背後都有一群鬼

文／賴賴

瘋言瘋語：

這真是一部非常有趣的電影，不知道導演到底要表達什麼，單就編劇開場是很聳動的，接著便開始了明星養成直到巨星生態，而感覺患有創傷後症候群的這位女主，有著酗酒和偷養著一個已屆成年女兒，長期的明星生活使得她酗酒並個性暴躁，最後演唱會結束，這個電影真心就是一個奇妙的商業電影。

單就造型美術妝髮部分，有很專業設計出這位藝人的特色質感，但就電影演唱會部分，舞蹈實在無法感受是巨星水準。

這部電影中規中矩，整體感是不錯看，其實有某種程度再強調，巨星的代價猶如與魔鬼交換條件來的，若能把內涵再凸顯一點就更好。

片 名：逆光天后

英文名稱：Vox Lux

類 型：劇情

上映日期：2019-03-08

片 長：01時50分

導 演：布拉迪科貝特(Brady Corbet)

演 員：娜塔莉波曼(Natalie Portman) 、 裘德洛(Jude Law) 、拉菲卡西迪(Raffey Cassidy) 、 威廉達佛(Willem Dafoe)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：傳影互動



劇情大綱

每一個巨星背後，都有不願人知的暗黑故事

瑟萊斯（娜塔莉波曼 飾）是校園槍擊案的倖存者，因為演唱自己創作的歌曲哀悼同學，意外被知名經紀人（裘德洛 飾）挖掘培養，年紀輕輕就迅速竄紅為新一代天后！意料之外的名利讓瑟萊斯承受極大壓力，她越害怕自己失控，內心的黑洞就侵蝕她更多.

.....在沈寂一段時間後，她終於推出第六張專輯《光之聲》，這趟巡迴演唱會，能讓這位不羈又堅毅的巨星重生嗎？

▲在校園槍擊事件後，因歌聲被發掘。

▲經紀人從少女帶到成年，裘德洛非常襯職的一起成長。

▲成為巨星後，外表光鮮亮麗內心卻貧乏孤獨。



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