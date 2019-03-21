　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／逆光天后　每個巨星背後都有一群鬼

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼逆光天后。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這真是一部非常有趣的電影，不知道導演到底要表達什麼，單就編劇開場是很聳動的，接著便開始了明星養成直到巨星生態，而感覺患有創傷後症候群的這位女主，有著酗酒和偷養著一個已屆成年女兒，長期的明星生活使得她酗酒並個性暴躁，最後演唱會結束，這個電影真心就是一個奇妙的商業電影。

單就造型美術妝髮部分，有很專業設計出這位藝人的特色質感，但就電影演唱會部分，舞蹈實在無法感受是巨星水準。

這部電影中規中矩，整體感是不錯看，其實有某種程度再強調，巨星的代價猶如與魔鬼交換條件來的，若能把內涵再凸顯一點就更好。

片　　名：逆光天后
英文名稱：Vox Lux
類　　型：劇情
上映日期：2019-03-08
片　　長：01時50分
導　　演：布拉迪科貝特(Brady Corbet)
演　　員：娜塔莉波曼(Natalie Portman) 、 裘德洛(Jude Law) 、拉菲卡西迪(Raffey Cassidy) 、 威廉達佛(Willem Dafoe)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：傳影互動


劇情大綱

每一個巨星背後，都有不願人知的暗黑故事

瑟萊斯（娜塔莉波曼 飾）是校園槍擊案的倖存者，因為演唱自己創作的歌曲哀悼同學，意外被知名經紀人（裘德洛 飾）挖掘培養，年紀輕輕就迅速竄紅為新一代天后！意料之外的名利讓瑟萊斯承受極大壓力，她越害怕自己失控，內心的黑洞就侵蝕她更多.

.....在沈寂一段時間後，她終於推出第六張專輯《光之聲》，這趟巡迴演唱會，能讓這位不羈又堅毅的巨星重生嗎？

▲▼逆光天后。（圖／imdb）

▲在校園槍擊事件後，因歌聲被發掘。

▲▼逆光天后。（圖／imdb）

▲經紀人從少女帶到成年，裘德洛非常襯職的一起成長。

▲▼逆光天后。（圖／imdb）

▲成為巨星後，外表光鮮亮麗內心卻貧乏孤獨。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
4周前娶新娘！台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼
「酒駕被吊照2年可能會影響工作」　周春米談修法：不能靠民粹
白沙屯媽祖遶境遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

關鍵字：瘋電影,逆光天后,賴賴,娜塔莉波曼(Natalie Portman),裘德洛(Jude Law)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／逆光天后　每個巨星背後都有一群鬼

瘋電影／祝你忌日快樂　宇宙轉換後你選愛情還是親情？

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

趙正平被激怒：小心把妳腿打斷　利菁嚇到在攝影棚逃竄ＸＤ

瘋電影／逆光天后　每個巨星背後都有一群鬼

瘋電影／祝你忌日快樂　宇宙轉換後你選愛情還是親情？

初代iPhone開發板曝光！賈伯斯耗時兩年半開發

陳水扁遭控指揮操作特赦議題　深夜爆氣回嗆郭秀珠「騙肖欸」

哈登本季對戰其它29隊　都砍過30分以上史上第一人

國民黨有條件納韓國瑜入民調　朱立倫：目前無此機制

Fed鴿派決議沒在怕　蘋概三雄穩盤領台股緩步漲逾24點

適合春天的「紅色系」美甲5種變化　水波紋顯氣質、透明感超清新

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

免吃保肝丸！5大食物「淨化肝臟」效果超強　生吃它還能防癌

獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡

包檔債券ETF3大戶被揪出　壽險業喊冤：沒有這個意圖呀

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

名家熱門新聞

每個巨星背後都有一群鬼

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

十大鮮肉帥哥排行

《四樓的吊死鬼樑》

超市火鍋肉片變出5道美味料理

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

妳今天胎動了嗎？

更多熱門

相關新聞

宇宙轉換後你選愛情還是親情？

故事緊湊驚悚，充滿了劇情急轉彎和搞笑橋段。這次，主人翁崔兒（潔西卡羅瑟 飾）發現一直不斷地陷入死亡循環，竟然比在前方等著她的致命危險更容易面對。

哈拉影城體驗記

人生不是你說了算

你佔領我房子我侵略你妻子

歌壇天后加持親作詞曲老公也力挺　影后轉戰流行樂壇

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」　結石狂冒醫嚇壞

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不堪回憶

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面