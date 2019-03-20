台灣央行明天是否升息？　國泰金估利率維持不變

▲國泰金控。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

美國FOMC（聯邦公開市場委員會）將在台北時間明天(21日)凌晨宣布利率決策，台灣央行也將同天召開今年第一季理監事會議。各界關注台灣是否升息，國泰金今天(20日)預估，台灣通膨預期溫和且經濟成長趨緩，加上外部風險未消，估台灣央行3月將維持利率不變。

國泰金今天發表2019年第一季「台灣經濟氣候暨金融情勢展望」，會中指出，今年初以來，美中貿易戰風險暫獲舒緩，加上主要央行貨幣政策傾向轉趨寬鬆，全球主要股市出現反彈，舒緩了台灣原本一度緊縮的金融情勢。

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但國泰金認為，全球經濟成長動能持續疲弱，成長的下行風險仍未消除，且台灣領先指標持續下滑並低於長期趨勢水準。對第一季經濟成長動能相對保守，並研判3~6月經濟氣候出現陰的可能性仍高，但出現雨的平均機率降至10%以下，因此未來景氣動向有機會稍加改善。因此，預測今年台灣經濟成長率為2.2%，研判全年成長率有80%的機率落在1.5%~2.5%之間。

市場關注明天美國、台灣是否會宣布升息？國泰金指出，近期金融市場風險偏好回升，且市場普遍預期Fed今年將維持利率不變。預估台灣央行在3月將維持利率不變，且升息的可能性已明顯降低，甚至低於今年降息的可能性。

國泰金指出，Fed升息論調明顯轉趨寬鬆，且仍擔憂相關風險，台灣通膨預期溫和且經濟成長趨緩，加上外部風險未消，就基本面而言，台灣央行並無進入升息循環的迫切性，研判3月將維持利率不變，升息的可能性已明顯降低，甚至低於今年降息的可能性。另一方面，數位理事在前次會議中表達南韓及大陸政策利率均高於台灣，此長期因素是否為影響後續央行的利率決策，仍值得持續關注。

針對今年上半年我國金融情勢，國泰金也表示，整體而言受惠外部風險暫獲舒緩，研判今年上半年、第二季前，台灣整體金融情勢可望回穩，不至於有緊縮壓力。

另國泰金也提醒，影響今年台灣經濟成長有5大因素：第一，美、中貿易談判雖暫緩解，但惡化風險依存；第二，Fed仍未完全放棄升息，其與市場預期落差恐造成金融情勢短期動盪；第三，大陸持續推出較為寬鬆的財政、貨幣政策，實際效果仍待觀察；第四，德國成長動能仍弱，且英國脫歐風險不可輕忽；第五，國內總統大選接近，候選人對財經與兩岸政策的爭辯更白熱化。