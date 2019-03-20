今年以來 富櫃50指數漲幅超越台灣50指數



▲股市示意圖。（圖／達志影像）



記者劉姵呈／綜合報導

台股加權指數今（20）日39.24點，收10,551.56點，而櫃買指數收在138點，雙雙創下今年新高，而中小型股大多表現比權值股亮眼，根據投信法人統計，截至2月底，富櫃50指數漲幅14%，超過台灣50指數與台灣中型100指數。

今年來因美國經濟數據亮麗，加上美中貿易戰氣氛緩解轉趨樂觀，美國聯準會（Fed）貨幣政策偏向鴿派，帶動股市出現強力反彈。

▼今年以來富櫃50指數表現亮眼。（圖／元大投信提供）

請繼續往下閱讀...

元大富櫃50ETF研究團隊表示，每逢資金行情來臨，中小型股因股本小，若再兼具有業績成長或是當紅主流趨勢類股者特別容易有表現。而通常中小型為主的櫃買市場表現容易優於上市指數，觀察今年以來截至3月19日加權指數漲幅8.07%；台灣50指數上漲6.87%，台灣中型100指數上漲12.62%，OTC指數則上漲11.74%，櫃買富櫃50指數上漲14.15%。

統計2000年到2019年2月底止，台灣加權指數自谷底反彈的平均報酬率為32.1%，自高點下跌段平均跌幅為21.2%，同期上櫃指數平均領先大盤6.1%；而下跌段同期上櫃指數平均則落後大盤3.5%，說明上櫃股票較集中市場股票波動大的特性。

追蹤富櫃五十指數除了以市值排序，也考量基本面（最近4季每股稅後純益合計數須為正數）、公眾流通量及流動性等條件後，篩選台灣櫃買中心市值前50大個股。而元大富櫃50ETF股性波動較大，在資產配置中，法人建議作為短期的衛星配置，適合能承受高風險而追求高報酬的投資人。