吳子嘉向郭董道歉了！　澄清「大陸官方的指派」是誤會

▲吳子嘉道歉聲明。（圖／翻攝美麗島電子報）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（20日）對於政論節目來賓吳子嘉指出，郭董與韓國瑜會面是受到「大陸官方的指派」的說法震怒，並在臉書發文嚴正澄清，並鄭重要求相關人士對這種汙衊人格的言論公開道歉，對此，吳子嘉隨後在美麗島電子報公開道歉，並澄清為誤會。

郭台銘日前和高雄市長韓國瑜簽屬合作備忘錄，但卻遭到政論節目來賓指出，郭董與韓國瑜會面是受到「大陸官方的指派」，對此郭台銘特別在臉書發文澄清，表示他沒必要、也不需要受任何人指派，力挺韓國瑜是相信他是重商、重義的好官，鄭重要求相關人士對這種汙衊人格的言論公開道歉。

請繼續往下閱讀...

▲郭台銘臉書嚴正駁斥。（圖／記者洪靖宜攝）

郭台銘在臉書上嚴正駁斥，提出三點聲明，他說鴻海是個跨國企業，全世界只要是重視科技與工業發展的國家及領導人，都會重視與鴻海的合作，強調「我郭台銘沒有需要、也沒有必要，也絕不會接受任何政府，任何政治人物的指派」。

同時，郭台銘也提到韓國瑜，他說會挺韓國瑜是因為楊秋興的介紹，希望到高雄多做投資，經過幾個月的觀察，相信韓市長是個「重商、重義」的好官，所以才有這次的高雄行，最後郭台銘更鄭重表示，敬告各媒體，政論節目及網友，散佈不實訊息者，一定會採取行動，絕不姑息。

對此，吳子嘉隨後就在美麗島電子報公開道歉，並提到日前在節目中稱「鴻海集團董事長郭台銘與韓國瑜會面是受到大陸官方的指派」一事，應係誤會，自己對於郭台銘願意投資高雄，感到極為感佩，絕無指鴻海集團投資高雄之決定是受到大陸指派，若因有語意不明，導致郭台銘有所誤會，願就前開言論所致之誤會予以澄清及道歉，特此聲明。

▲吳子嘉道歉聲明全文。（圖／翻攝美麗島電子報）