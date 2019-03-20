小吃店「綁」特定新聞台免付收視費　公平會要查了！

▲近期傳出小吃店只要鎖定某家新聞台，即可免付收視費一事，立委鍾佳濱要求公平會立案調查。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

近期傳出只要小吃店鎖定某家新聞台，店家即可不用付收視費，立委鍾佳濱質疑恐涉及違反《公平交易法》規定，因此要求公平會立案調查。公平會副主委彭紹瑾今（20）日表示，公平會已立案開始展開調查，進一步了解交易模式。

公平交易委員會日前到立法院經濟委員會進行業務報告時，立委鍾佳濱質詢時表示，近期傳出只要小吃店看某家新聞台，就可以免收視費，因此詢問公平會主委黃美瑛，這樣的行為是否有違反《公平交易法》第20、25條的規定。

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鍾佳濱指出，一般來說，收視戶會付錢給系統商，系統商再付版權費給頻道商以取得播放版權，但現在卻出現，系統商不收所謂的收視費，而是要小吃店家鎖定觀看某新聞台，要求公平會立案調查。黃美瑛對此說，目前會朝委員所提的方向，進行了解MSO業者是否有這樣的模式，並希望委員提供資料，以加速調查。

公平會副主委彭紹瑾今天接受電訪時表示，公平會已開始展開調查，了解其中的交易模式，是否有違反《公平交易法》的情形。

根據《公平交易法》第20條規定，事業不得有「無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為」，或「以低價利誘或其他不正當方法，阻礙競爭者參與或從事競爭之行為」；另第25條規定，「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」