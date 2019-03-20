綠能兩度致歉　宣布通過去年財報淨值為負值、擬下市

▲綠能科技。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

矽晶圓太陽能廠綠能（3519）今（20）日宣布，為了加速轉型，決定於去年第4季一次認列39億虧損，每股虧損8.56元，去年財報淨值為負數。由於按證交所規定，公司淨值為負值將會下市，綠能表示，公司將會盡快將財報交給會計師查核，由主管機關審核是否下市。

綠能發言人陳婷婷一上台便兩度鞠躬致歉，陳婷婷表示，因太陽能產業劇烈波動，綠能雖加速轉型，仍不及產業快速變化，營運無法及時獲利；加上認列資產減損與損失等，致使2018年度財報淨值為負數，辜負股東和各界的期待，致上歉意。

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綠能去（2018）年第4 季營業收入為5.9億，歸屬於母公司權益為-37億，稅後綜合虧損39億，每股虧損8.56元。然而在資產減損部分，第4季認列資產減損11.15 億，虧損性合約損失約14.93億，遞延所得稅費用約2.39億，每股淨值為-5.53元。

陳婷婷表示，為配合轉型策略，綠能降低多晶矽產能與存貨，精實優化人力，出售閒置廠房，並認列資產減損、打消料源合約損失，以改善公司財務結構，償還利息，減輕成本壓力，期能提升轉型績效。

陳婷婷指出，綠能計畫持續開源節流，規劃營運朝高階晶塊、輕量化模組與系統應用、儲能電池晶片研發等方向發展。

