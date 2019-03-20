週三吃麥當勞滿99元　刷LINE Pay卡有5%回饋

▲週三到麥當勞消費滿99元，刷中信卡送蛋捲冰淇淋。（圖／記者謝盛帆攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

中信銀宣布攜手麥當勞，推出「週三冰氛日」活動，即日起到4月10日，每週三到麥當勞消費滿99元以上，刷中信LINE Pay卡就可以有LINE Points 5%回饋，消息一出立刻引起網友關注。

中信銀表示，今年獨家與麥當勞餐廳合作，首波推出「週三冰氛日」活動，即日起至4月10日止，每週三（3月20日、3月27日、4月3日、4月10日）在麥當勞餐廳實體門市，刷中信卡單筆滿99元即可享蛋捲冰淇淋兌換券，刷中信LINE Pay卡滿99元可再享LINE Points 5%回饋。

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此外，針對喜好麥當勞網路訂餐的中信卡友，即日起至4月16日，在麥當勞歡樂送網路訂餐刷中信卡，消費單筆滿420元，即可獲贈價值420元的歡樂券，憑券可至麥當勞餐廳兌換6塊麥脆鷄腿加3包大薯。

消息出來後，立刻引起PTT版網友討論，有網友留言「晚上來吃麥當勞」、「5%還送一支冰淇淋不錯啦」、「買420送420好像不錯」，但有網友認為「好像沒有比麥當勞點點卡來得划算」。且因為今年LINE Pay卡回饋縮水，也有網友遺憾留言「哭！已剪卡」。

▼週三在麥當勞消費滿99元，刷LINE Pay卡有5%回饋。（圖／中信銀提供）