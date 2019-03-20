影／六福村今年入園上看160萬人次　挹注集團獲利可期　六福股價漲幅超過8%

記者林淑慧／台北報導

六福旅遊集團衝刺營運邁開大步。六福表示，旗下六福村為提高收益，今年將結合節慶行銷策略，提升入園遊客二次消費的機會，今年入園人次上看160萬人次，挹注集團獲利可期，也帶動六福股價走揚以6.6元作收，漲幅達8.55%。

六福集團策略發展總監鄒允中表示，六福今年將以主題樂園與飯店為獲利雙引擎，力拚營運轉虧為盈。其中，立足市場40年的六福村，將推出全新的企業識別系統，以年輕化形象搶攻新世代客群。

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▲六福村邁入四十周年，2018年六福村入園人次約140萬人次，年增近一成。（圖／六福村提供）

六福村近年在行銷面上出具巧思，以去年為例，集團推出星光遊園時間，並搭配萬聖節推出露營主題包套活動，搭配帶露營住房客人晨跑等活動設計，均有助推升來客數，2018年六福村入園人次約140萬人次，年增近一成；今年前二月入園達18萬人次，與去年同期相比成長34%。

「今年六福村的遊客人次目標，希望能比去年成長一成，全年入園為150萬至160萬人次。」鄒允中說，除了提升遊客數，也希望加強六福村的餐飲與伴手禮營收，以年增一成為年度目標。

▲六福集團策略發展總監鄒允中表示，六福今年將以主題樂園與飯店為獲利雙引擎，力拚營運轉虧為盈。（圖／記者林淑慧攝）

展望後市，由於國人對生態保育的觀念接受度愈來愈高，六福村後續將瞄準生態旅遊市場，推出生態主題的包套行程，另外也針對長期照護者的出遊需求，規劃「喘息計劃」行程，除開發樂齡客群的新客源，也為國內長照盡份心力。

另外，六福集團的起家厝「六福客棧」，已依《都市危險以及老舊建築物加速重建條例》向台北市政府遞件申請重建，初步規劃為結合商辦與飯店的複合型大樓，樓高達20層樓以上，待主管機關核定開發容積後將啟動開發。