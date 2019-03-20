友達、仁寶、緯創GOLF聯盟　提供380個實習職缺　

▲GOLF學用接軌聯盟由企業主動發起，促進人才產學接軌的能力。（圖／業者提供）



記者周康玉／台北報導

由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，在友達、仁寶及緯創的強力號召下，成立一年半以來，已有20家企業、36所學校加入，已有超過2200名學生主動申請線上學習，將提供近百門數位課程及約380個實習職缺，促進人才產學接軌的能力。

由友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟，邀集會計師事務所及台灣科技製造業者，包括康舒科技、智易科技、志聖工業、群光電能、勤業眾信、益登科技、均豪精密、隆達電子、台灣微軟、車王電子、微星科技、瀚宇博德、力成科技、信錦企業、大量科技、拓凱實業、緯育公司等，共集結20家企業共同宣示，將企業人才培訓資源回饋給學界，打造學用合一、產學接軌的合作平台。

GOLF計畫自2017年底推動至今，獲得學生熱烈迴響。北科大工業工程與管理所莊同學表示，線上平台有影片教學及互動測驗，包含面板的組成要件、製程及成本考量等課程，可充分了解學校教的理論如何實際應用於業界。

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大同大學電機工程系葉同學也分享，參加GOLF計畫可以自由地利用瑣碎的時間進行線上學習，也可以藉由重複播放的功能加強和複習，幫助他學習更多筆電硬體和軟體相關知識。

明志科大經營管理系簡同學表示，看似一台簡單的筆電，在每一個環節中都是由許多零件所組成，GOLF平台整合課程理論和部門實務，可更深入了解筆電的基本架構及產品開發流程。

▼GOLF聯盟提供380個實習職缺，下同。（圖／業者提供）