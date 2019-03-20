新創實戰營開跑　竹市府與KPMG打造生醫特快車

▲新竹市政府合辦「Startup Boot Camp—新創企業全方位實戰營」活動。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(20)日在工研院光復院區與安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)合辦「Startup Boot Camp—新創企業全方位實戰營」活動，共同為新竹地區生醫資通訊領域的新創企業設計一連串精彩課程，以及讓新創團隊進行路演(Roadshow)向潛在投資人簡報吸引投資，伴生醫界新創業者做好事情準備，並藉機媒合可能的投資人。

本次活動邀請了清華大學創新育成中心、工業技術研究院、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心(STPI)、中華開發創新加速器、StarFab Accelerator、馬偕紀念醫院生醫發展中心等單位，講座內容涵蓋臨床需求探索、數位科技與精準醫療法規、兩岸創投投資實務、政府資源介紹、新創企業組織設計與人才管理、新創品牌建立等範疇，以協助在地新創業者在募資及進一步面向市場時，做好事前準備。

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新竹市政府秘書長陳章賢表示，新竹市擁有5所重點大學與許多國家級學研機構，市民高所得、高學歷、最年輕，還有最年輕的市長，是最適合新創企業發展的城市。新竹市政府也提供場域，積極結合智慧科技推動市政建設；近年來除了將AR/VR導入消防、將AI導入教育外，也進行無人車測試及智慧路燈等智慧交通建設，充分展現新竹市高科技的特色，並獲頒友善新創城市獎，是非六都唯一。

陳章賢並表示，市府為了中小企業的創新發展，也持續推動地方型SBIR創新研發補助計畫，並協助提供免保人、免擔保品、低利率的中小企業便利貸款，歡迎新創團隊可多多利用。

新竹市政府產業發展處表示，新竹市長林智堅上任後積極推動產業輔導，並成立產業服務團主動出擊，提供中小企業技術升級、研發補助、經營管理、財務融通、品牌行銷等服務。新竹市因為特殊的DNA，擁有獨特的高科技研發及創新能量，也有很多新創的中小企業群聚，而新創團隊除了有良好的技術外，也需要有清楚的商業模式，更應懂得如何借力使力與生態系夥伴共同合作以成長並擴大自身經濟規模，這樣才能成功。本次活動匯集了20餘個生醫新創團隊，希望大家能藉這機會好好交流、蓄積能量、成長茁壯。