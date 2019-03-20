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手機賣不好＋傳統貨品接單減少　2月外銷訂單連4黑年減10.9%

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蟲蟲危機大作戰　上萬輛日本新車「卡」在紐西蘭港口（圖／路透社）

▲根據統計，2月份外銷訂單289億美元，年減10.9%，連續第4個月呈現負成長。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部統計處今天（20日）公布2月外銷訂單統計，金額為289億美元，年減10.9%，連續第4個月呈現負成長，統計處表示，2月外銷訂單下滑主要是智慧手機與筆電需求減弱以及傳統貨品接單呈現年減所致。

根據統計處資料顯示，2月外銷訂單289億美元，受到春節因素影響，較上月減少115.9億美元或減28.6%，經季節調整後減4.9%；累計1至2月與上年同期比較，1至2月外銷訂單693.9億美元，較上年同期減少61.3億美元或減8.1%。

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統計長林麗貞表示，本月外銷訂單呈現負成長，年減10.9%，主要原因有2項，首先是智慧型手機與筆電銷售不佳，資通訊產品與電子產品在接單比重中占55%，手機賣不好的話，連帶影響組裝代工及相關供應鏈的訂單，因此資通訊產品訂單年減11.1%、電子產品年減8.1%、光學器材年減8.8%。

▲▼2月份外銷訂單連續4個月衰退，主要是智慧手機與筆電需求減弱以及傳統貨品接單呈現年減所致。（圖／取自經濟部統計處資料）

▲2月外銷訂單連續4個月衰退，主要是智慧手機與筆電需求減弱以及傳統貨品接單呈現年減所致。（圖／取自經濟部統計處資料）

再者是傳統貨品接單普遍減少，林麗貞指出，塑橡膠製品及化學品市場雖有止跌反彈，不過產品價格與去年同月相比相對低，加上需求並沒有明顯回升，使得各年減約1成，而近期鋼市也有漲價，但美國加徵關稅與歐盟防衛課稅影響，客戶下單較為保守，另外機械受美中貿易戰影響，對台灣機械設備需求減少。

展望未來，統計處表示，資訊通信產品及電子產品受到智慧手機銷售動能減緩及淡季效應，上半年接單較為平緩，但人工智慧、雲端伺服器、物聯網等新興科技擴展，及5G商機逐漸顯現，有助於接單多呈逐月上揚；在傳統貨品方面，國際原材物料價格自低檔回升，加上美中貿易紛爭緊張情勢已顯緩和，可望帶動塑化製品、機械、基本金屬等需求逐漸回溫。

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關鍵字：經濟部,外銷訂單,手機,筆電,衰退

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