價值大幅縮水！金融機構關注有線電視產業變化



▲《ETtoday新聞雲》去年調查：19.9%受訪者想退訂有線電視。



財經中心／綜合報導

國內電視收視市場已經全面開放競爭，民眾只要不滿意有線電視的服務，即可選擇其他替代服務如MOD、OTT影音串流平台等，當前市場已呈現過度競爭，例如台北市的有線電視費率在競爭之下曾有業者降至每年1500元，等於一個月才125元，連支付頻道授權金都不夠。



OTT的收費更低廉，日前愛奇藝推出1000元有找，可以一年看到飽！讓OTT影音串流平台蓬勃發展。還有遊走法律邊緣的視訊盒，只需要2~3000元一次性費用就可以終生看到飽！！

有線電視產業因為客戶流失、降價競爭可能陷入營收減少的困境，市場人士特別提醒金融機構，未來對有線電視和媒體產業投資案的放款，一定要更審慎評估，否則很可能發生還不出錢，出現巨額貸款違約風暴。



▲有線電視競爭激烈，曾推出同時申辦光纖上網加數位有線電視，其中8個月上網費只收1元。（圖／翻攝北都網站）

有線電視系統業者開放跨區經營後，新舊業者為搶客戶，台北市部分區域出現年繳只要1800元的優惠方案。更慘的是，在新科技的衝擊下，新世代觀眾已不再按照節目表，乖乖坐在電視機前收看，而是按照自己需要或時間方便才收看。

這股趨勢難以阻擋，有線電視產值勢必損失慘重，加上還有不少業者揹負銀行龐大債務，恐將淪為經營困難的「第四慘業」。面對未來對有線電視和媒體產業投資案的放款，金融機構必須要審慎評估，以免出現巨額貸款違約風暴。





▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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熟悉市場人士指出，有線電視業者向銀行借貸，擔保品大致包括股票和每個月的現金流，但原本每個月固定收入的月費，因市場趨勢出現劇烈的變化，舉例來說，一家多系統經營者（MSO）向銀行借貸的時候，原本有線電視的收視費用每個月約500元，一年約6000元做為擔保，卻因為競爭而流失客戶，或是調降月租費，都使擔保的價值大幅縮水。

市場人士也表示，目前有些有線電視業者，與銀行團仍存在借貸關係，雙方當初簽約時，其實在「淨金融負債比率」和「利息保障倍數」都有規定，若擔保品價值降低而違反規定，可能等同授信違約。