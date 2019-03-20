危機！台CEO信心崩　看全球景氣衰退爆增至8倍　最悲觀

▲資誠會計師事務所所長周建宏。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所今（20）日公布，針對245位台灣企業領袖(CEO)，有47%的CEO認為對全球經濟的看法是衰退，不僅較去年的8%，幾乎增加到8倍，也是全球主要經濟體中最為悲觀，遠高於全球平均29%，包含美、日、德，大約也在29%間。

資誠今天公布2019年資成台灣企業領袖調查危機報告，發現台灣CEO的信心比起其他國家都來得差，這也是一種危機，資誠聯合會計師事務所所長周建宏認為，如果CEO的信心不足，會影響到期的決策。

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CEO除了對全球景氣信心不足，對於自己的營收也略顯不足，根據調查，台灣CEO對於未來一年的營收非常有信心只有19%；未來三年營收非常有信心有22%。相較於全球CEO來說，未來一年有35%、未來三年有36%，台灣CEO們的信心真的不太夠。

且過去五年對公司影響最深的因素，有44%的台灣CEO認為是全球景氣，遠高於全球的14%，周建宏解析，主要是因為台灣的企業大多是賺取機會財，哪邊有機會就往哪邊去，跟國際情況相比，科技趨勢的發展對於台灣CEO的影響就沒那麼深，顯見台灣長期來說應該要把賺短期機會財，變成賺取長期財。

而CEO不安的來源，根據調查顯示，前三大威脅是貿易衝突，顯見中美貿易戰對於台灣的CEO確實帶來不小的壓力。其次是地緣政治的不確定性、以及政策不確定性。

周建宏表示，2019是競爭最強、壓力最大的一年，也是發展最快、機遇最多的一年。當人工智慧逐步占領生活各個層面，數據成了企業最重要的資產，如何善用數據在不確定的世界創造最大價值，成了各家企業都必須面對的課題。