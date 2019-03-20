彰銀案卡13年　黃達業：嚴重傷害政府威信

▲彰銀案歷經13年，經歷數次政黨輪替仍未解決。（圖／記者黃克翔攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

總統大選前哨站開打，藍、綠兩黨為了總統候選人意見相左，台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業直言，這些當權者在爭取大位時，別忘了對選民的承諾，更重要的是「政策延續性」，其中金融業最關切的彰銀案就是最好的例子，因為扁政府通過的彰銀案，到馬政府不只不延續，最後還演變成公股搶民營的經營權，「對於政府威信，已經造成無法彌補的傷害！」

台新彰銀案目前仍在最高法院審理中，外界普遍預期，今年上半年將會有最終結果。為此，台新金日前召開法說會時，台新金總經理林維俊對此公開表示，如果台新勝訴，希望政府能夠信守當初承諾，繼續執行當初的公股整併政策，台新也會配合大舉增資彰銀；如果政府希望台新退出彰銀，就要跟政府談一個合理可行的退場機制，政府要把投資的365億元還給台新。

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對於台新金的明確表態，有金融業高層直言，既使判決確定，彰銀案因為已從政黨輪替的藍綠惡鬥，變成藍綠雙方的共業，彰銀案的處理方式恐怕還是不會有共識。但政策的不延續性，也會讓選民唾棄，這也是白色力量跟韓流崛起的原因。

黃達業也指出，當年這個標案，是政府公開尋求民營金控援救當時陷入嚴重經營危機的彰銀，台新依照政府承諾條件入股彰銀，政府唯一要做的就是履約。即使政府後來基於民眾反財團的社會氛圍想要解約，至少也要把錢還給台新金，將一切恢復原狀，但至今歷經藍綠執政，仍沒有一個內閣願意這樣做，甚至塑造「財團要吞掉彰銀」來模糊焦點。

黃達業認為，不管是蔡政府或是接下來的執政者，都必須要解決彰銀經營權的問題，別拘泥於要不要讓台新經營，畢竟要進要退，台新金都只能配合。

▲台灣大學金融研究中心名譽主任黃達業。（圖／翻攝自黃達業臉書）

彰銀案是2005年時，民進黨政府為推動二次金改，大舉鼓勵進行金融整併，而台新金當初為了拯救逾放比過高、財務體質岌岌可危的彰銀，斥資365億元取得彰銀22.55%股權，財政部為首的公股持有18%，台新金作變成彰銀第一大股東，並取得彰銀經營權。沒想到2008年政黨輪替，馬政府上任，金改被全面汙名化，台新金甚至一度被指控標得彰銀股份過程涉及不法，直到2014年司法才還台新金清白。

2014年12月彰銀董事改選，財政部藉由收購委託書，在9席董事中獲取4席普通董事及2席提名的獨立董事，原本一度被民營化的彰銀，再度被收歸財政部掌控。由於台新金跟財政部雙方對簿公堂長達13年之久，就算這之間再次經歷黨輪替，民進黨也重新執政，彰銀案仍未解決。

對於台新金來說，可以說是經歷一場政黨輪替的騙局，台新金董事長吳東亮每每被問及此事，都常跟媒體訴苦：「我們就是太相信政府，花了365億元，最後只換回3張紙(指公文)。」這也成為台新至今最大的痛，因為如果365億可以拿回來，台新金在國內金控的各項指標皆排在前3名。

▼台新金控董事長吳東亮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）