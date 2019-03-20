航空業擬設罷工預告期　立委數度逼問立場　勞長才表態「反對」

▲外界對於航空業增訂罷工預告期看法不一，立委蔣萬安今天在立院質詢時數度逼勞動部表態。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航機師罷工落幕後，交通部研擬航空業訂定「罷工預告期」，引發外界高度關注，立委蔣萬安今（20）日在立法院質詢時，數度追問勞動部長許銘春是否贊成民航法增訂罷工預告期，雙方一來一往，許銘春最後才鬆口，勞動部立場是要維護勞工罷工權的行使，不同意交通部在民航法中訂定罷工預告期。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部長許銘春報告業務並備詢。會前被媒體問及交通部擬增訂罷工預告期一事，許銘春表示，交通部站在保障消費者、乘客權益，勞動部可以理解，若要在民航法增訂罷工預告期，她認為，「這是一個方向，在不妨礙罷工權行使的情況下，大家再來做討論」，但若是在《勞資爭議處理法》來做則不宜。

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立委蔣萬安質詢時指出，交通部在民航法增訂罷工預告期，勞動部是支持還是反對？不過許銘春重述會前受訪時的說法，重複說明勞動部保障勞工合法行始罷工權的立場，應謹慎來面對，交通部基於維護消費者權益，若以民用航空法增訂，這是可以討論的方向。

蔣萬安進一步追問許銘春立場，批評勞動部立場「含糊曖昧」，重複問了至少3次究竟支持還反對，逼許銘春明確表態，最後許銘春才說，交通部原先想在《勞資爭議處理法》增訂罷工預告期，但勞動部不贊成，但交通部考量消費者權益，在交通法令討論可以，「但勞動部立場，其實是不同意」。