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2月基金規模史上第四大　宜收益型、成長型並進

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▲▼鈔票,金融,理財,匯率,基金,國際貨幣,美金,SDR,IMF（圖／記者張一中攝）

資金重回風險性資產懷抱，帶動投信基金規模持續增長。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

2019年來，資金重回風險性資產懷抱，帶動投信基金規模持續增長，2月達2兆9382億元，單月規模排名史上第四大。法人指出，進入3月，川習會未如期登場，加上市場累計漲多，陷入震盪整理，惟對後市審慎樂觀看待，心短期風險的投資人，不妨均衡布局收益型與趨勢成長型基金，降低波動度。

根據投信投顧公會資料統計，截至2019年2月底為止，投信整體基金規模達2兆9382億元，較1月成長5.95%。若按類型區分，共有4大類增長逾百億元，分別是跨國指數股票型、國內貨幣市場型、跨國一般債券型與跨國股票型基金，各增加654、360、314與159億元。

請繼續往下閱讀...

第一金投信指出，2月規模持續成長主要原因有三：一是大型機構法人資金持續轉進債券ETF或目標到期債基金；二是美中貿易透露和解的可能，資金回流股市；三是美國聯準會傾向暫緩升息、提前結束縮表，利率風險掃除，信用債市再度吸睛。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，歷經1、2月的持續反彈後，股市已大幅收復去年第4季的回檔空間，後續能否進一步向上突破壓力區，必須有較大的利多題材激勵。

因此，呂彥慧認為，投資人不必過度偏空看待，建議可均衡配置收益型與趨勢成長型基金，前者如：高股息、REITs、高收益債等；後者如：AI人工智慧、機器人、FinTech、精準醫療等。透過收益資產的配息，創造源源不絕的現金流，降低資產組合波動度，同時，又能掌握股市中長期的多頭機會。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人李育昇指出，Fed已暫停升息，且對於縮表進程保持彈性，吸引資金再度回流債市，加上美中貿易協商進展順利，市場不再過度趨避風險，風險性資產今年來表現相對亮眼，高收益債近期漲幅亮眼。

進一步去檢視高收益債供需情況，李育昇表示，因美國稅改政策，使高收益債企業降低發債意願，預估今年總體高收益債仍會延續低發債量的現象，均有利支撐債券價格。

▲▼2019年2月投信各類型基金規模變化。（資料來源：投信投顧公會）

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