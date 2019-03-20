高房價成天然避孕藥！陸結婚率創新低「是作為窮人的自覺」

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▲中國大陸結婚率逐年下滑，去年僅7.2‰，創2013年來的新低。（圖／CFP視覺中國）

中國大陸結婚率逐年下滑，去年僅7.2‰，創2013年來的新低，且發達地區人們結婚意願明顯低於欠發達地區，上海就以4.4‰作為全大陸結婚率最低的城市。專家指出，大城市人們生活節奏快，經濟壓力大，都會導致結婚率的下降。因為生活壓力大，不婚的人也越來越多。

結婚率下滑可能包括思想、潮流、生活型態的改變及人口結構變化等因素，大陸財經媒體《華爾街見聞》昨（19）日以「年輕人為啥不想結婚？」為題發出討論，引起不少網友討論，從網友的回覆中可以觀察到，年輕人不婚的主因大多圍繞著經濟方面。

大陸網友留言指出「不想結婚，是我作為窮人的自覺」，引起不少網友共鳴，有網友感嘆「我也首先想到錢，沒錢結個屁。結了也是增加離婚率。」、「只是不想把自己的不幸福，帶給自己喜歡的人」、「不是不想結，真結不起，不願意看父母孩子受累，以後賺一丟丟之後再考慮一下有沒有相愛的女性吧。」

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也有網友以自身為例「26歲房奴一枚，一月8K（人民幣），消費不到1.5K。手機二手小米8，衣服一年四五件快時尚，再看看單位（公司）30多（歲）的更是幾乎除了孩子就是房子，哪敢買其它的，身邊人消費水平擺在這，我還談對象...怕是瘋了。」；也有人開玩笑說「高房價是純天然的避孕藥」。

大部分留言都圍繞著收入低、房價高及社會分配不均的問題，網友直白的說「主要還是窮，不患寡而患不均，相對窮財是最要命的」、「就中國這破社會保障、這高房價，一線（城市）還能生毛毛娃兒。收入同齡不算低了，東拼西湊才買了個老破小（房子），一個娃在家裡都不一定能跑開，我自己都嫌擠。上學那麼貴、培訓班那麼貴，不解決社會保障問題，不提高教師群體素質，誰敢生」。