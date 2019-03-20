鞋業代工廠鈺齊新產線擴產有成　法人：第二季營運看旺

▲隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，鈺齊今年產銷營運成長動能無虞。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

鞋業代工大廠鈺齊今（20）日舉行法說會，受惠新線生產效能逐漸提升，在確認訂單及產能稼動率維持高峰運作下，接單持續暢旺，公司樂觀看待今年第一季營運表現，法人預估第二季營運成長力道將更為顯著。

展望後市，鈺齊財務長范振祥表示，隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，加上產能持穩擴增有成，與接單排定生產暢旺帶動下，今年產銷營運成長動能無虞。鈺齊目前代工品牌逾40個，橫跨歐美戶外鞋品牌。

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成立於1995年的鈺齊，為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋之代工製造。目前鈺齊集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市，於中國福建、湖北，越南以及柬埔寨共設有六座工廠。

鈺齊表示，目前柬埔寨廠的產線，已擴充至13條，越南鈺興廠可容納6條產線，目前已陸續開出3條，在農曆年後啟動招工，第四條成品鞋生產線亦開始試產，未來將視訂單狀況逐步新增產線。

展望後市，鈺齊指出，由於戶外功能鞋的生產工序是運動鞋的三倍，後續將優先在大陸廠區推動自動化，另提升越南及柬埔寨等產線的產值占比，2018年底已達六成，預估今年越南總產值可望首度超越大陸。