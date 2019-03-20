太空旅行商機龐大　瑞銀：產值到2030年能達7000億

▲美國民營太空探索技術公司SpaceX可載人龍飛船2號太空艙日前發射成功。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

太空旅行真的要成真了嗎？外媒報導指出，瑞銀認為，隨著維珍銀河（Virgin Galactic）、SpaceX和Blue Origin等公司積極研究太空旅行的可能，估計到了2030年，太空旅行的市場將達到230億美元（約合新台幣7080億元）。

綜合外電報導，瑞銀分析師Jarrod Castle和Myles Walton在17日發布的一份報告中提到，「雖然目前太空旅行仍處於早期階段，但我們認為隨著科技持續發展，成本有望出現下降，太空旅行將會變得更加主流。」他們也認為，太空旅遊可望成為地球長途旅行的基石。

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瑞銀分析指出，現階段整個太空產業價值約為4000億美元，到了2030年，有望翻倍至8050億美元，雖然太空旅遊這之中只佔了一小部分，但前景將變得相當樂觀。瑞銀也表示，現在有許多私人航太公司投入太空領域，因為前進太空將可觸及更廣泛的投資機會。

瑞銀認為，在未來，耗時十幾個小時的飛機航班市場可能會被點對點的火箭運輸給瓜分，例如SpaceX正在開發的大型載人火箭，能一次載100人飛行，該火箭預估從美國紐約飛往中國大陸上海只需要39分鐘，與現行飛機需要的15個小時大相逕庭，這對於時間就是金錢的商務客來說吸引力應該會非常大。

瑞銀指出，雖然很多人認為太空旅行仍屬於電影、小說內的情節，但其實這個市場的潛力非常大，因為若是成功發展，連帶能讓旅館、娛樂等產業一同進入太空，創造更多商機。但瑞銀表示，太空旅遊想成為主流產業，還是必須先讓價格降下來才有可能。