MOD、OTT猛搶觀眾！有線電視一年掉15萬戶變「慘業」



▲大陸OTT(影音串流平台)愛奇藝透過代理商歐銻銻進軍台灣，爭奪有線電視客戶。（資料照片／ETtoday）



財經中心／綜合報導



台灣觀眾的眼球正在快速改變！根據NCC(國家通訊傳播委員會)統計，國內有線電視收視戶數過去一年已流失了近15萬戶，有線電視不僅面臨快速成長中的中華電信MOD、海外OTT(影音串流平台)兩面夾擊，還有2020年將開始的分組付費，以及5G時代登場，每一項改變都讓有線系統走向訂戶加速流失、收入減少的「慘業」。

近期大陸「騰訊視頻」、「優酷」登台的新聞吵沸沸揚揚，大陸視頻來台除了國安問題，另一個重要議題就是OTT串流影音發展已是全球必然趨勢，不只有來自大陸，無國界概念的OTT隨時隨地都可以輕易攻陷台灣。台灣觀眾能輕易接觸其中重要的關鍵之一就是中華電信去年推出的499上網吃到飽助長OTT產業發展。



▲2018年有線電視流失近15萬戶，預計2019年流失數字更可觀（製表／ETtoday）

中華娛樂文創產業發展協指出，OTT在台灣市場流行，相對地就會直接衝擊到有線電視產業。台灣收視戶收看OTT視頻已成為風潮，即便是大陸與歐美視頻節目也因互聯網的機制成熟，在網路無國界的情況下收看OTT視頻已成家常便飯，政府也難以管制與約束。





▲「騰訊視頻」傳將來台落地，對有線電視衝擊加巨。（圖／翻攝自騰訊視頻網站）

OTT攻入台灣，讓有線電視頻道與系統業者憤憤不平又無可奈何，去年流失近15萬有線電視收視戶與OTT發展息息相關，而且這數字恐逐年倍增，這是科技發展的結果，只會加速，難以抵擋。

有線電視系統面對的挑戰還不只OTT，NCC明年(2020)起開始強制有線系統要「分組付費」，月費壓低至200元起跳，全面實施後勢必造成營收減少。另一方面，更換4K機上盒的費用要由系統負擔、收視戶家中第二台電視也不能再加收任何費用。新收費辦法將讓有線系統成本增加、收入減少。

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有線系統還有來自中華電信MOD的競爭，MOD自從中華電信董事長鄭優上任後，全力衝刺訂戶數，已突破200萬，是國內最多戶數的單一系統(IPTV)。今年2月NCC又通過MOD可以自組頻道套餐，即將在近期推出極有競爭組合來挖有線電視牆角！



▲中華電信MOD訂戶衝破200萬戶，瓜分的也是有線電視訂戶(資料照片／業者提供)



台灣有線寬頻產業協會(CBIT)表示，有線電視、MOD、網路視訊服務(OTT)都屬相同服務，但MOD收視費完全毋需費率審議，對有線系統非常不公平。



有線電視的困境，財訊雜誌社長謝金河日前即直言，如果拿資本市場的角度來看，電視台是最不能投資的產業，整個產業早已陷入惡性循環，只是局外人不知情而已。

市場分析，在新科技的衝擊下，新世代觀眾已不再按照節目表，乖乖坐在電視機前收看，而是按照自己需要或時間方便才收看，因此未來有線電視系統和電視台的營收將不會像過去那麼亮眼，如同謝金河所言：「電視漸成慘業，只是大家還在緬懷過去！進入數位時代，電視的生態與版圖勢將進行大重組，很多跟不上腳步的電視台，勢將在歷史洪流中被吞噬！」







▲網路上有琳瑯滿目的視訊盒，對觀眾有致命吸引力，是有線電視「慘業」永遠的痛。（圖／翻攝google搜尋）