索尼、任天堂免驚！分析師：Google遊戲串流服務Stadia短期難成氣候

▲Google發布其最新的遊戲串流媒體平台Stadia，稱其可讓人們在無需花費數百萬美元購買遊戲機或電腦的前提下，玩高階遊戲。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

Google周二（19）正式發表旗下基於雲端的最新遊戲平台「Stadia」，使日本電子遊戲巨頭任天堂（Nintendo）及索尼（SONY）周三股價應聲下跌。不過分析師認為，Google目前仍欠缺火侯，任天堂及索尼無須太過擔憂。

Google發布其最新的遊戲串流媒體平台Stadia，稱其可讓人們在無需花費數百萬美元購買遊戲機或電腦的前提下，玩高階遊戲。該公司表示，所有的遊戲運作都將由Google的雲端來處理。消息一出，「精靈寶可夢」和「超級馬利歐」等流行系列經典遊戲的製造商任天堂周三股價下跌2.99％，與此同時，日本PlayStation製造商索尼股價也下滑3.01%。

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Google跨足遊戲領域引發外界對索尼及任天堂等公司未來的質疑。包括微軟在內，這些公司長期以來主導著遊戲領域，特別是微軟及索尼，在目前遊戲機推出近 6 年後，預計將在未來幾個月內公佈有關其新世代遊戲機的更多細節。

IHS Markit遊戲研究及分析總監Piers Harding-Rolls在Stadia亮相後的報告中表示，遊戲機領域「仍是整個遊戲市場的重要主幹」。Harding-Rolls援引IHS Markit的數據指出，遊戲機及服務支出佔去年價值1280億美元的遊戲市場的25%。全球消費者對遊戲機硬體設備的支出也達147億美元，整體遊戲機市場達470億美元。

Harding-Rolls表示，Google進軍雲端遊戲的可能性並不會「明顯影響下一輪遊戲機的銷售週期」，儘管它可能「開始吸引一些尚未打算花費400美元購入遊戲機的用戶。」

另一名分析師則認為，今日東京股市的走勢有點「過度反應」。遊戲行業諮詢公司Kantan Games執行長Serkan Toto指出，Google財力雄厚且Stadia前景可期，但遊戲是一個非常難打入的產業。市場對Stadia的開發成本、可用性及遊戲工作室的開發和營運成本等問題仍存在不少疑慮。「創建Playstation 2.0並非一件容易的事，即便是Google也一樣。」

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