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老遊戲都變M...他洋蔥文逼哭200網友　「教我人生3件事」：禁911！結局笑噴

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拯救真人票房！荒川弘推睽違七年《鋼鍊》番外新作（圖／翻攝自真人電影《鋼之鍊金術師》官方網站）

▲《鋼之鍊金術師》中重要的概念「等價交換」，網友在與哥哥互利用電腦、打遊戲中學會。（圖／翻攝自真人電影《鋼之鍊金術師》官方網站）

記者黃君瀚／綜合報導

近年遊戲市場上吹起一股懷舊風，許多經典老遊戲IP趁勢推出手遊版，加個M搶占粉絲荷包。就有網友在PTT發文，表示《爆爆王M》上市前廣告打很大，勾起年輕時瘋狂遊玩的歲月，但這也是第N款老遊戲掛上M變手遊了，「為什麼越來越多老遊戲都出成手遊，有沒有八卦？」

「林慧萍是走在陽光裡，身邊有個你；肥宅我是走在回憶裡，課金有個你。」該文釣出懷舊神人回覆，他細數從小到大的遊戲歷程，更分享了人生成長，遊戲是不可或缺的角色，「『登入送屠龍寶刀，首儲送金趙雲』已經騙不到我，為何『重溫最初的感動，一起感動冒險』我又輕易上鉤？」

他回憶小時候，家中只有一台Windows 2000爛電腦，每到寒暑假時都會跟哥哥輪流打遊戲，舉凡《天堂》、《楓之谷》、《金庸》、《爆爆王》，一款玩過一款，一款一款的學習人生道理。

《七龍珠》台語版「那是啥人」　網友讚：跪求幽遊白書。（圖／翻攝自YouTube）

▲《七龍珠》中驕傲的賽亞人王子達爾後期才明白自身能力的侷限，網友在遊戲過程中也明白了。（圖／翻攝自YouTube）

第一是「學習到等價交換」，《鋼之鍊金術師》主角愛德華用右手換回弟弟阿爾的靈魂才學會的真諦，他則用了早上玩電腦的30分鐘換哥哥下午的30分鐘學會。

第二是「學習到團結合作」，Joke板鄉民用團結的力量系列文學會，他則是半夜相互掩護上網打Game，把數據機壓在枕頭下時學會。

第三是「學習到謙卑」，《七龍珠》中的賽亞人王子達爾在普烏篇結尾才學會技不如人，他卻早在《爆爆王》村10、海14就學到人外有人，「不禁911贏不了」。

懷舊神人說，好多年前在遊戲過程中學到了人生道理的皮毛，可惜10多年過去，在公司依舊卑微，下班一樣累成狗；直到最近才發現，喜歡天天問孩子哪道菜好吃的媽媽，已經很久沒有進廚房煮飯了，「想起小時候半夜偷玩遊戲被抓到，想起被我媽強制切掉電源叫我去吃飯，想起那個無憂無慮的小時候......。」

G-STAR《爆爆王M》搶先玩（圖／記者洪聖壹攝）

▲近年手遊市場吹起了M風潮。圖為《爆爆王M》。（圖／記者洪聖壹攝）

老東西之所以讓人產生情懷，是因為它們會讓大腦產生安心熟悉的信賴感，偷偷藏在歲月裡的時與物，是走過那個年代的人才有的共同暗號。感性文的最後，他下了個超展開的結論，「難怪有人說，會出那麼多M的原因就是為了回憶，回憶有多少重量，就值多少...... $$$$$$$$$$$$$$$$$。」

文章貼上網，馬上逼哭上百網友，「看完之後，有點淚痕」、「好懷念小時候什麼都好，還有一起過年玩大富翁QQ」、「時代的眼淚啊，從阿給玩到爆爆王玩十年」、「小時候真的比較快樂」、「我學到的是半夜玩電腦會被我爸打」、「小時候被我媽直接關機超不爽，現在我媽沒力管我了，好難過QQ。」

此外，也有不少人直呼結局神展開，完全破壞了醞釀的情緒，「回憶多少、就儲多少」、「前面想笑，中間想哭，結尾想說工三小」、「M不是Mobile，是 Money」、「你最後不要那樣其實算優文」。

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關鍵字：PTT,爆爆王

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