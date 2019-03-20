台商回流投資政策再加碼　陳美伶：補助金額沒有上限

▲國發會主委陳美伶。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

工商界大老呼籲政府有推動自經區的必要性，國發會主委陳美伶今（20）日表示，國民黨所提草案已付委，將會仔細研究，希望不是「換湯不換藥」；至於台商回流，國發基金匡列200億元協助企業融資，日前外界呼籲應加碼，陳美伶則說，台商回流熱烈，因此決定加碼，且不設上限，只要台商有需求，就會滿足他們。

三三會今天舉行例會，邀請國發會主委陳美伶發表「你我攜手打造台灣的未來」專題演講。陳美伶會前受訪時表示，台灣經濟自由度擠進全球前10名，可見台灣經濟自由度表現相當不錯，比日、韓還要好，如今不管推動人才或資方面，或是企業界關心的租稅政策，都是全國一體適用，加上數位經濟時代來臨，很多還是需要虛實整合，這方面將會滾動檢討。

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陳美伶指出，台灣不容易加入區域經濟整合，主是政治因素，而非本身能力不夠、體質不好，其實都是大陸的阻撓，才讓台灣無法加入，因此需要了解台灣目前狀況再做考慮。她也說，針對國民黨的自由經濟貿易特區草案已經付委，將會仔細研究草案，看看是否有好的措施可以提出，但希望不是「換湯不換藥」，而是要台灣看見未來。

至於台商回流，國發基金匡列200億元協助企業融資，日前車王電子董事長蔡裕慶呼籲加碼投資，陳美伶對此回應，台商回台熱烈，目前200億不夠了，因此2月底決定，只要台商有需求，就會滿足他們，就依照台商需求擴增補助範圍。